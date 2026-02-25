春節過企鵝換羽結束 屏東海生館限期活動與企鵝親密接觸
春節假期已過，屏東海生館的企鵝也完成「換羽期」，以嶄新、防水的全新羽毛與遊客見面。海生館限期體驗活動「我與企鵝的0.1毫米」也登場，遊客可以走進企鵝後場空間了解企鵝日常照護，並親手餵食，最後製作企鵝羽毛瓶留念，每年活動一推出很快就秒殺。
海生館表示，企鵝繁殖季每年八月開始，隔年一月企鵝寶寶就會完成生命中第一次換羽期，褪去出生時用來禦寒、保暖的絨毛，約14至20天便能換成具有防水功能的亞成羽，此時才能下水練習游泳，並在適應人工餵食及學會游泳後，方能從幼兒園畢業和其他成鳥一起生活。
企鵝成鳥也同樣在一月完成換羽，換羽期時約有二到四周時間無法下水捕食，所以換羽前需大量進食儲存脂肪，以度過這段時期。由於企鵝並非一次性換毛，是新羽毛生長、舊羽毛逐漸脫落的過程，因此換羽期的體型與外型皆比平時更圓潤蓬鬆，臉上偶爾也會帶著尚未脫落的舊羽毛。
海生館在企鵝換羽後都會推出「我與企鵝的0.1毫米」限期體驗活動，每年僅二月至六月間推出，民眾可在飼育員導覽下走進企鵝後場空間，了解企鵝的飲食、清潔與日常照護，並親手餵食，感受被企鵝包圍的難得體驗。活動最後還能製作企鵝羽毛瓶，留下獨特的紀念品及回憶。
活動每天僅2個場次、每場次最多4個人，因人數限制，每年推出立即湧入大量預約。活動進行至6月30日，目前3月場次幾乎全數售罄，4月至6月也所剩不多，僅剩零星場次可預約，有意參加的民眾需把握僅剩場次，活動網址：https://reurl.cc/mYVpp1。
