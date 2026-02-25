快訊

韓國瑜關心賴總統攝護腺 莊瑞雄稱「很有哏」：朝野適度降溫不是壞事

蔣萬安拍板！北市家有12歲以下小孩 爸媽「日減1小時工時」工資市府補

中年也來得及！哈佛30年研究曝「天選之人」菜單 原來長壽的人都這樣吃

學鳥叫有機會拿獎品 首屆大雪山鳥音模仿比賽開放報名

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
決賽指定題目其中之一黑枕藍鶲，是大雪山林間最亮眼的藍色閃電。圖／社團法人台灣野鳥協會吳志典提供
決賽指定題目其中之一黑枕藍鶲，是大雪山林間最亮眼的藍色閃電。圖／社團法人台灣野鳥協會吳志典提供

大雪山賞鳥大賽已邁入第16屆，林業及自然保育署台中分署攜手社團法人台灣野鳥協會，將首度舉辦全台創新的「化身飛羽，聲入其境，第一屆大雪山鳥音模仿比賽」；盼透過鳥音模仿的趣味競賽形式，引導民眾從聲音認識鳥類生態，報名今天起到3月31日止，開放全民參與，不限國籍與年齡。

林業保育署台中分署表示，鳥類聲音依功能可概分為「鳴唱（Song）」與「鳴叫（Call）」兩類，分別在求偶繁殖、社交互動及警戒通報等情境中發揮重要溝通功能。對賞鳥者而言，聲音為辨識鳥種之關鍵依據，聆聽鳥音也可開啟聽覺體驗深具療癒效果。透過實際模仿鳥音，能提升對鳥類行為與棲地需求之理解，更有助於強化保育意識。

這次比賽分為初賽及決賽兩階段辦理，初賽採線上報名方式，指定鳥種為台灣特有種—台灣竹雞，廣泛分佈於全台平地至中海拔山區，經典的鳴唱聲「雞狗乖、雞狗乖」。參賽者須依據大會提供之音源，錄製3分鐘以內模仿臺灣竹雞鳴聲之音檔，參加初選。

主辦單位將邀集國內熟悉鳥類生態專家擔任評審，依參賽者模仿聲音相似度與表現完整性進行評分，擇優選出10名晉級決賽者，將於4月10日公布於社團法人台灣野鳥協會官方網站。入圍者可獲得大雪山門票及住宿補助等獎勵。

決賽將於2026大雪山賞鳥大賽活動第二天5月2日在大雪山遊客中心登場，參賽者除須再次演繹台灣竹雞鳴聲外，並須自決賽指定的4種鳥種冠羽畫眉、小彎嘴畫眉、綠鳩、黑枕藍鶲中擇一進行模仿，決賽將由專家評審團評選與現場觀眾票選，共同選出3名優勝者，頒發獎狀及專屬獎勵。

林業及自然保育署台中分署將舉辦第一屆大雪山鳥音模仿比賽，初賽指定題目台灣竹雞，他們經典的叫聲「雞狗乖、雞狗乖」，是鳥友最熟悉的晨間廣播。圖／社團法人台灣野鳥協會吳志典提供
林業及自然保育署台中分署將舉辦第一屆大雪山鳥音模仿比賽，初賽指定題目台灣竹雞，他們經典的叫聲「雞狗乖、雞狗乖」，是鳥友最熟悉的晨間廣播。圖／社團法人台灣野鳥協會吳志典提供
頂著龐克頭的最美迎賓員冠羽畫眉，是大雪山常見的特有種鳥類之一。圖／社團法人台灣野鳥協會吳志典提供
頂著龐克頭的最美迎賓員冠羽畫眉，是大雪山常見的特有種鳥類之一。圖／社團法人台灣野鳥協會吳志典提供

大雪山 賞鳥 野鳥

延伸閱讀

金門農田鳥類纏網救援數增 縣府：補助防鳥網室

不只是動物園 九九峰動物樂園肩負野生救傷任務

林保署台中分署設7座林火氣象觀測站 守護山林遊憩

科技助防火 林業及自然保育署台中分署設7座林火氣象站

相關新聞

日獼猴「Panchi君」遭遺棄 專家分析：母親恐經驗不足、生存壓力大

日本千葉縣市川市動植物園一隻名為「Panchi」（パンチ，或譯Punch）的日本獼猴，因遭母親遺棄並多次被其他猴群攻擊的影片在社群媒體瘋傳，引發全球關注。園方為安撫牠的情緒，提供一隻紅毛猩猩絨毛玩具，成為牠唯一的依靠，也讓無數網友為之心疼。

春節過企鵝換羽結束 屏東海生館限期活動與企鵝親密接觸

春節假期已過，屏東海生館的企鵝也完成「換羽期」，以嶄新、防水的全新羽毛與遊客見面。海生館限期體驗活動「我與企鵝的0.1毫...

學鳥叫有機會拿獎品 首屆大雪山鳥音模仿比賽開放報名

大雪山賞鳥大賽已邁入第16屆，林業及自然保育署台中分署攜手社團法人台灣野鳥協會，將首度舉辦全台創新的「化身飛羽，聲入其境...

苗縣府全面清查61家列管特定寵物業者 今公布結果：查無不法

苗栗縣公館鄉「人人犬舍」繁殖場飼養近300犬隻，於去年10月間遭動保團體踢爆虐犬，約9成犬隻遭施以聲帶整形手術，且有違法...

廣角鏡／「白色聖鹿」玉山現蹤

玉山國家公園管理處去年三月啟動園區野生動物監測調查，累積監測四萬四千小時、三萬六千多筆影像資料，記錄到卅種野生動物，包括...

小虎鯨屏東擱淺4死 7隻獲救野放

十一隻小虎鯨昨日集體擱淺屏東縣車城鄉海口沙灘，民眾通報海巡到場後，確認四隻死亡，各單位及志工約六十人緊急投入救援工作，經...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。