日獼猴「Panchi君」遭遺棄 專家分析：母親恐經驗不足、生存壓力大

聯合新聞網／ 綜合報導
日本千葉縣市川市動植物園的小獼猴パンチ（Punch、Panchi)遭遺棄後，將對母親的依戀轉至一個紅毛猩猩絨毛玩具上。 路透
日本千葉縣市川市動植物園的小獼猴パンチ（Punch、Panchi)遭遺棄後，將對母親的依戀轉至一個紅毛猩猩絨毛玩具上。 路透

日本千葉縣市川市動植物園一隻名為「Panchi」（パンチ，或譯Punch）的日本獼猴，因遭母親遺棄並多次被其他猴群攻擊的影片在社群媒體瘋傳，引發全球關注。園方為安撫牠的情緒，提供一隻紅毛猩猩絨毛玩具，成為牠唯一的依靠，也讓無數網友為之心疼。

根據英國《衛報》報導，市川市動植物園保育員鹿野幸介表示，剛出生的日本獼猴通常會緊抓母親身體，以建立肌肉力量與安全感，但Panchi因遭遺棄，沒有任何可以依附的對象。園方嘗試用毛巾替代，但效果有限，最後提供一隻紅毛猩猩絨毛玩具，讓牠可以抓抱，幫助牠建立安全感並促進未來融入猴群。

從園方的影片中顯示，Panchi曾被體型較大的猴子拖行並追逐，嚇得牠躲到石頭後方，仍緊抱著玩具，不願放手。影片也顯示牠孤單在園區遊走，甚至被其他猴子排擠。不過，也有部分較新的畫面顯示，已有其他猴子嘗試為牠理毛與安撫，讓外界稍感欣慰。

澳洲國立大學靈長類學專家艾莉森·貝希（Alison Behie）則表示，母猴棄養幼猴雖不常見，但可能與母猴本身的年齡、健康狀況與缺乏經驗有關。

「就Panchi的情況而言，牠的母親是第一次生產，這表明牠缺乏經驗。」貝希指出，加上當時正值熱浪期間，在極端環境的壓力下，可能促使母猴優先考慮自身生存與未來繁殖的機會，進而放棄照顧健康狀況可能不佳的幼猴。

貝希並提醒以絨毛玩具代替母親的身分，雖能起到依戀的作用，但Panchi還正值哺乳期，還需要餵哺。對於引起社會關注、遭到看似「霸凌」的行為，貝希則表示，這其實是日本獼猴正常的社交互動，「並非霸凌或是任何的異常行為。」

貝希說明，日本獼猴有著嚴格的母系階級制度，階級較高的家族會凌駕於等級較低的家族之上。她解釋，即使有媽媽在身邊，Panchi可能仍會面臨這種攻擊；但若沒有媽媽，「Panchi可能無法發展出適當的從屬反應，來表達對等級制度的服從，這可能會對其成年後融入群體的方式，產生持續影響。」

