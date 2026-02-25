小虎鯨屏東擱淺4死 7隻獲救野放

十一隻小虎鯨昨日集體擱淺屏東縣車城鄉海口沙灘，民眾通報海巡到場後，確認四隻死亡，各單位及志工約六十人緊急投入救援工作，經搶救後，剩下的七隻活體身體狀況良好，下午野放後順利回歸大海。專家研判是集體互助虛弱個體至淺灘休養，導致整群擱淺受困。

海巡署第六岸巡隊、海洋生物博物館、成功大學海洋生物及鯨豚研究中心、屏東縣政府、中華鯨豚協會等單位到場救援，確認是十一隻小虎鯨擱淺，其中四隻已死亡，眾人合力將活著的七隻小虎鯨扶正身體，避免壓迫及嗆水，同時不斷灑水保濕避免曬傷。

成大鯨豚中心幫七隻存活的小虎鯨進行外觀及血液等項檢查，發現牠們體態飽滿，抽血送驗後身體狀況也良好，加上當時海況不錯，經綜合判斷適合野放，便逐一送至海口漁港的漁船上載運出海。

成大鯨豚中心主任王浩文表示，一九九四年至今發生廿次小虎鯨集體擱淺，曾經多達廿五至卅隻，多在屏東、高雄、台南等地海岸，時間落在春節後至四、五月期間。

他說，小虎鯨是群居性物種，群體成員間會互相照顧，這次可能是較弱的個體身體出現狀況，其他成員將牠們推到淺灘上休養復原，正巧當時遇到退潮，導致整群被困在沙灘上。

王浩文表示，感謝各單位及志工通力協助，再加上環境及海況良好，才能將七隻活體順利野放；四隻死亡個體已帶回中心，會盡快解剖了解死亡原因。