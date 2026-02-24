缺母愛日本小猴「Panchi君」抱玩偶爆紅 動保團體痛批園方：創傷當賣點
日本千葉縣動植物園一隻7個月大獼猴Panchi君，因出生後遭母猴棄養，似將一隻紅毛猩猩玩偶當作母親，其溫馨又令人心疼的畫面在網路爆紅，但動保團體痛批園方，呼籲勿將動物創傷當賣點。
日本千葉縣市川市動植物園7個月大日本獼猴Panchi君（パンチ）近來在社群媒體爆紅，牠自小被母猴棄養，總是抱著一隻紅毛猩猩玩偶走來走去，還依偎在玩偶上睡覺，彷彿那就是牠的媽媽。
Panchi君抱著玩偶的模樣惹人憐愛，背後的坎坷身世令大批網友心疼不已，紛紛發文附上「#加油Panchi君」標籤為牠打氣，這起事件還因此登上國際新聞版面。
與此同時，Panchi君抱著的紅毛猩猩玩偶很快就被發現是宜家（IKEA）販售的產品，售價約16美元（約新台幣499元），已在美國、日本與韓國等全球多間門市銷售一空。
不過，動保團體「亞洲善待動物組織」（PETAAsia）發表聲明指出，動物園不是庇護所，而是將動物囚禁、剝奪其自主權的場所，並使牠們無法擁有在野外原本能享有的複雜環境與社交生活。
「亞洲善待動物組織」總裁貝克（Jason Baker）在聲明中表示，某些人所謂的「可愛」，實則是年幼、高度社交靈長類動物在孤立與失落情境下的創傷表現。
貝克還提及，除非相關機構停止將具有感知能力的生命視為賣點，否則像Panchi君這樣的動物仍將繼續在圈養中受苦。
他呼籲把Panchi君移送至「值得信賴的庇護所，使牠能過上更接近自然環境的生活」。
延伸閱讀
