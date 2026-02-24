送愛犬到訓犬學校訓練卻遭虐 動保處：行為人與業者都罰

快訊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園某訓犬學校傳出虐狗，動保處登門稽查確有其事，將依法對行為人及業者開罰。本報資料照片
桃園某訓犬學校傳出虐狗，動保處登門稽查確有其事，將依法對行為人及業者開罰。本報資料照片

桃園有民眾花數十萬元送愛犬到訓犬學校學規矩，結果愛犬不僅被員工從籠中硬拉出來，脖子還不時因鍊繩上提緊勒，氣得PO網質疑虐狗，引發市府關切；桃園市動保處今調查確認行為涉及虐待，將依相關法令對行為人及公司開罰

對於指控，業者也透過網路道歉，自認犬舍管理流程與內部監督有不足之處，已立即啟動改善措施。但業者也強調部分資訊在傳播過程中被片面呈現，甚至遭刻意放大或扭曲，針對惡意抹黑與不實指控，保留法律追究權利。

民眾在網路PO出影片，影片可見一名男子抓著牽繩硬將小狗從狗籠拽出來教育，過程不時轉頭看另一隻留在狗籠裡的小狗情況，除了用手指著籠子，還抓著狗籠搖晃，甚至拿東西砸向狗籠；民眾質疑「員工都訓練不好了，還訓練犬隻」，引來大批網友關注，有人說該訓犬學校收費不便宜，動輒十萬元，也有人說家中4隻狗在那裡花了160萬元，現在會擔心是否曾遭不當對待。

桃園市動保處獲報後，今天前往訓犬學校稽查，確認確有虐狗情事，但行為人已經離職。動保處長王得吉表示，行為人在視訊時坦承情緒失當而有不當行為，後續將依動保法第30條開罰1萬5千元至7萬5千元不等金額。此外，該訓犬學校有異地飼養與飼養籠具不符特定寵物業管理辦法，也將開罰。

