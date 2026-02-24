貓咪「小五郎」前肢傷口深難痊癒 專業獸醫移植皮膚手術終康復

新北動保處日前收治一隻前腳嚴重受傷的浪貓，是志工在中和區發現通報，移送中和動物之家，經獸醫師初步檢查，發現貓咪左前腳有大範圍皮膚缺損，傷口深且面積廣，屬於癒合困難的複雜創傷。所幸經獸醫師協助，成功以自體皮瓣手術修復前腳大範圍傷口，目前已復原，等待被認養。

這隻受傷的浪貓被取名為「小五郎」，因左前腳受傷被志工發現後送至中和動物之家，由獸醫師黃繼霆第一時間即提供必要的醫療照護，包含多次清創、消毒與包紮，並持續密切觀察傷口狀況。然而歷經約2個月的保守治療，傷口仍遲遲無法順利癒合。

為避免傷勢進一步影響貓咪的前肢活動能力，及生活品質，邀請具多次自體皮瓣移植手術經驗的獸醫師黃俊元協助，利用貓咪自身軀幹皮膚，讓自體皮瓣移植重建，以修補左前腳大範圍傷口。

動保處說明，自體皮瓣移植主要用於修補因為腫瘤切除、嚴重創傷或慢性不癒合傷口所造成的大面積皮膚缺損，相較一般皮膚移植手術難度更高，術後除需妥善包紮外，亦須嚴格限制活動，以避免皮瓣脫落影響手術成功率。

所幸，術後歷經約3周持續的傷口清理與換藥包紮，「小五郎」左前腳的大範圍皮膚缺損已成功癒合，恢復狀況良好，期盼未來能順利找到認養家庭，展開嶄新生活。

動保處表示，民眾若發現需救援之動物，可撥打「1959」動保專線，或致電動保處24小時通報電話02-2959-6353。 術後歷經約3周持續的傷口清理與換藥包紮，「小五郎」左前腳的大範圍皮膚缺損已成功癒合，恢復狀況良好。圖／新北市動保處提供 浪貓「小五郎」經救治後恢復健康，正等待被領養。圖／新北市動保處提供 浪貓「小五郎」經救治後恢復健康，正等待被領養。圖／新北市動保處提供