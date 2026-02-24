澳洲引種冷凍精液落地 惠光導盲犬本土培訓迎首批幼犬

惠光導盲犬學校於去年底自澳洲Guide Dogs Victoria引進3隻公種犬冷凍精液，為國內首次自其他國家導盲犬機構成功引進種犬冷凍精液，為導盲犬本土培訓計畫注入新血脈。今年已成功完成育種，首批幼犬將在近日誕生。

校方說明，導盲犬育種標準極為嚴格，須確認家族血統中無攻擊紀錄，才能納入培育體系，因此多半由導盲犬之間互相繁殖。長期下來，在台灣有限族群內培育，容易面臨近親繁殖與遺傳性疾病風險。過去多透過將犬隻送往其他國家配種，或直接引進種犬方式改善血統多樣性，但常涉及檢疫程序與跨國運送等限制。

惠光表示，此次成功引進冷凍精液，關鍵在於澳洲屬非狂犬病疫區，檢疫程序相對可行。這次澳洲Guide Dogs Victoria方面非常樂意協助，並無償捐贈冷凍精液，而惠光則負擔檢疫與運送等相關費用，順利完成引種作業。校方指出，希望未來能將此模式常態化，持續增加血統多樣性，強化本土導盲犬培訓體系。

此次懷孕的母犬名為Roxy，今年2歲，為台灣本土培育的拉布拉多犬。母犬懷孕期間，每周均使用超音波探頭確認胎兒狀態與心跳情形，在各界共同守護下，期待新生命順利降臨。超音波探頭將用於懷孕母犬孕期追蹤及胎兒心跳監測，在導盲犬培育與訓練過程中，提升視障朋友、訓練人員及導盲犬的安全，並加速導盲犬培訓計畫推動。

惠光導盲犬學校校長曾瀚霖表示，導盲犬是開路天使，盼透過社會支持，讓大眾重視「低視能無障礙家園」的重要性，包括建築設計階段納入低視能無障礙設計、通道無障礙、樓梯安全行走、升降梯語音播報、清楚易辨識的指示標誌及路口設置有聲號誌等，將有助於視障者及全國超過100萬名低視能者。 導盲犬母犬Roxy今年2歲，為台灣本土培育的拉布拉多犬，成功接受澳洲引進的公種犬冷凍精液育種，首批幼犬預計近日誕生。圖／惠光導盲犬學校提供