快訊

汪小菲升格三寶爸 張蘭喜曝媳婦馬筱梅產下金孫「小馬寶」

開工日驚魂…北市文山區知名餐廳傳命案 一開冰櫃赫見女員工屍體

張榮發遺產官司戰未了！張國煒想換遺囑執行人 親現身法院

澳洲引種冷凍精液落地 惠光導盲犬本土培訓迎首批幼犬

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
導盲犬母犬Roxy今年2歲，為台灣本土培育的拉布拉多犬，成功接受澳洲引進的公種犬冷凍精液育種，首批幼犬預計近日誕生。圖／惠光導盲犬學校提供
導盲犬母犬Roxy今年2歲，為台灣本土培育的拉布拉多犬，成功接受澳洲引進的公種犬冷凍精液育種，首批幼犬預計近日誕生。圖／惠光導盲犬學校提供

惠光導盲犬學校於去年底自澳洲Guide Dogs Victoria引進3隻公種犬冷凍精液，為國內首次自其他國家導盲犬機構成功引進種犬冷凍精液，為導盲犬本土培訓計畫注入新血脈。今年已成功完成育種，首批幼犬將在近日誕生。

校方說明，導盲犬育種標準極為嚴格，須確認家族血統中無攻擊紀錄，才能納入培育體系，因此多半由導盲犬之間互相繁殖。長期下來，在台灣有限族群內培育，容易面臨近親繁殖與遺傳性疾病風險。過去多透過將犬隻送往其他國家配種，或直接引進種犬方式改善血統多樣性，但常涉及檢疫程序與跨國運送等限制。

惠光表示，此次成功引進冷凍精液，關鍵在於澳洲屬非狂犬病疫區，檢疫程序相對可行。這次澳洲Guide Dogs Victoria方面非常樂意協助，並無償捐贈冷凍精液，而惠光則負擔檢疫與運送等相關費用，順利完成引種作業。校方指出，希望未來能將此模式常態化，持續增加血統多樣性，強化本土導盲犬培訓體系。

此次懷孕的母犬名為Roxy，今年2歲，為台灣本土培育的拉布拉多犬。母犬懷孕期間，每周均使用超音波探頭確認胎兒狀態與心跳情形，在各界共同守護下，期待新生命順利降臨。超音波探頭將用於懷孕母犬孕期追蹤及胎兒心跳監測，在導盲犬培育與訓練過程中，提升視障朋友、訓練人員及導盲犬的安全，並加速導盲犬培訓計畫推動。

惠光導盲犬學校校長曾瀚霖表示，導盲犬是開路天使，盼透過社會支持，讓大眾重視「低視能無障礙家園」的重要性，包括建築設計階段納入低視能無障礙設計、通道無障礙、樓梯安全行走、升降梯語音播報、清楚易辨識的指示標誌及路口設置有聲號誌等，將有助於視障者及全國超過100萬名低視能者。

導盲犬母犬Roxy今年2歲，為台灣本土培育的拉布拉多犬，成功接受澳洲引進的公種犬冷凍精液育種，首批幼犬預計近日誕生。圖／惠光導盲犬學校提供
導盲犬母犬Roxy今年2歲，為台灣本土培育的拉布拉多犬，成功接受澳洲引進的公種犬冷凍精液育種，首批幼犬預計近日誕生。圖／惠光導盲犬學校提供

導盲犬 成功 澳洲

延伸閱讀

日本小猴Panchi君爆紅 IKEA絨毛玩偶媽媽全球賣翻

涉淫魔富豪艾普斯坦風波 澳洲紐西蘭表態、促廢安德魯英王位繼承權

大英國協首國！澳總理支持將安德魯從王位繼承順位除名

北市青年海外實習計畫25日開放報名 新增德澳與跨領域職缺

相關新聞

澳洲引種冷凍精液落地 惠光導盲犬本土培訓迎首批幼犬

惠光導盲犬學校於去年底自澳洲Guide Dogs Victoria引進3隻公種犬冷凍精液，為國內首次自其他國家導盲犬機構...

玉山監測4.4萬小時大揭密 山獸神「白色聖鹿」現蹤黑熊也入鏡

玉山國家公園管理處去年3月啟動園區野生動物監測調查，至去年底共紀錄30種野生動物，涵蓋25種台灣特有（亞）種，成果豐碩，...

象鼻毛能智慧辨識 精準感知物體位置

大象鼻毛有驚人感知能力！德國動物研究發現，象鼻上的鬍鬚並非均勻堅硬，而是擁有從堅硬根部轉向柔軟末端的特殊物理梯度，…

神秘「招待所」養六大毒蛇 扛起救命抗毒蛇血清堡壘

踏青最怕蛇吻掃興，嚴重恐送命，就在台北市某個戒備森嚴角落，住著121條毒蛇特種部隊。每年耗資約500萬元的「毒蛇招待所」...

這誰要啦？馬年刮刮樂送「小強標本」引熱議 台北動物園：限量紀念品

今年春節，台北市立動物園應景首度推出馬年刮刮樂活動，消費滿額可兌換1張拿好禮。有民眾打開一看是「蟑螂標本」，笑說怎是這種...

蔣中正童年見逆水上游小魚跟台灣有關？ 科學查核出爐

以前的國小課本有一篇是先總統蔣中正在小時候看到小魚逆水上游，因此立志向上。 老蔣總統小時候是不是真的看到小魚逆水上游就立志向上，當然可以討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。