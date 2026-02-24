玉山監測4.4萬小時大揭密 山獸神「白色聖鹿」現蹤黑熊也入鏡

玉山國家公園管理處去年3月啟動園區野生動物監測調查，至去年底共紀錄30種野生動物，涵蓋25種台灣特有（亞）種，成果豐碩，鏡頭甚至捕捉到白化水鹿個體，如原住民邵族傳說中的「白色聖鹿」，畫面罕見珍貴，台灣黑熊也現身。

玉山國家公園管理處指出，去年3月加入國家公園署與農業部林保署推動的「全國野生動物長期監測系統」，透過網格取樣選定園區內10處棲地維護與監測的關鍵位置，截去年底監測累積逾4萬4000小時，更攝錄約3萬6000筆影像資料。

調查期間拍攝紀錄30種野生動物，涵蓋25種台灣特有（亞）種，屬於保育類等多達15種，包括台灣黑熊、台灣水鹿與台灣野山羊等，還有台灣小黃鼠狼群體活動的珍貴畫面，更在2600公尺高海拔地區發現通常出沒於中高海拔的麝香貓。

此外，鏡頭更捕捉到有「山獸神」之稱的台灣水鹿，且是白化個體，猶如原住民族邵族傳說中的「白色聖鹿」再現山林，畫面罕見。玉管處表示，此次調查不僅掌握物種現況，也為保育政策提供科學依據，展現長期監測對生態管理的重要性。

玉管處強調，透過在代表性棲地架設相機監測，建立標準化與系統化資料蒐集機制，長期穩定累積數據，掌握野生動物分布與活動熱區，尤其對黑熊出沒區域評估風險，有助降低人熊衝突，營造共存環境，也呼籲遊客共同守護山林生態平衡。 玉山國家公園透過野生動物監測，掌握台灣黑熊出沒熱區，降低人熊衝突。圖／玉管處提供 玉山園區野生動物監測，鏡頭捕捉到有「山獸神」之稱的台灣水鹿，且是白化個體，如原住民邵族傳說中的「白色聖鹿」。圖／玉管處提供