象鼻毛能智慧辨識 精準感知物體位置

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

大象鼻毛有驚人感知能力！德國動物研究發現，象鼻上的鬍鬚並非均勻堅硬，而是擁有從堅硬根部轉向柔軟末端的特殊物理梯度，幫助大象在視力不佳時精準感知物體位置。對此，科學家證實這種構造能產生不同的觸覺信號，使大象能細膩地拾起如洋芋片或花生等脆弱物品。

大象鼻毛精準感知

大眾科學》報導，大象擁有柔順靈巧的鼻子，除了能撿起實體物品、幫助牠們溝通，也能成為洗澡的好工具。此外，大象鼻子上約有一千根非常敏銳觸覺的鬍鬚，彌補了視力不佳和皮膚厚實的不足，並具備高度的智慧感知能力。

德國跨機構研究團隊發現大象的鼻毛構造與貓類似，具有從堅硬根部到柔軟尖端的變化，這讓牠們即使視力不佳，也能精準感知物體的位置與質地。這種獨特的鼻毛結構不僅能減輕重量並防止破損，還賦予大象極其細膩的觸覺，足以撿起脆弱的洋芋片。

針對大象鼻毛接觸物體時的反應，研究團隊指出，當從硬基部過渡到柔軟的尖端時，大象更容易感受到鬍鬚上物品接觸的位置，使其能適當反應並細心地操作細緻物體。

機器人感測系統

Earth》指出，大象鼻毛結構與一般身體毛髮不同，其多孔性與扁平形狀能減輕重量並增強耐用度，幫助大象在視力不佳時建立詳細的觸覺地圖。對此，研究團隊透過3D列印模型與模擬證實，這種物理特性能在不依賴複雜大腦運算的情況下，自動提供豐富的空間資訊。

如今，這項跨領域的科學發現不僅解釋生物演化的奇蹟，未來更有望應用於機器人感測系統研發，讓機器人執行精密細節的操作，並展現了生物構造在工程學上的應用潛力。

