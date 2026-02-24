象鼻毛能智慧辨識 精準感知物體位置
大象鼻毛有驚人感知能力！德國動物研究發現，象鼻上的鬍鬚並非均勻堅硬，而是擁有從堅硬根部轉向柔軟末端的特殊物理梯度，幫助大象在視力不佳時精準感知物體位置。對此，科學家證實這種構造能產生不同的觸覺信號，使大象能細膩地拾起如洋芋片或花生等脆弱物品。
大象鼻毛精準感知
《大眾科學》報導，大象擁有柔順靈巧的鼻子，除了能撿起實體物品、幫助牠們溝通，也能成為洗澡的好工具。此外，大象鼻子上約有一千根非常敏銳觸覺的鬍鬚，彌補了視力不佳和皮膚厚實的不足，並具備高度的智慧感知能力。
德國跨機構研究團隊發現大象的鼻毛構造與貓類似，具有從堅硬根部到柔軟尖端的變化，這讓牠們即使視力不佳，也能精準感知物體的位置與質地。這種獨特的鼻毛結構不僅能減輕重量並防止破損，還賦予大象極其細膩的觸覺，足以撿起脆弱的洋芋片。
針對大象鼻毛接觸物體時的反應，研究團隊指出，當從硬基部過渡到柔軟的尖端時，大象更容易感受到鬍鬚上物品接觸的位置，使其能適當反應並細心地操作細緻物體。
機器人感測系統
《Earth》指出，大象鼻毛結構與一般身體毛髮不同，其多孔性與扁平形狀能減輕重量並增強耐用度，幫助大象在視力不佳時建立詳細的觸覺地圖。對此，研究團隊透過3D列印模型與模擬證實，這種物理特性能在不依賴複雜大腦運算的情況下，自動提供豐富的空間資訊。
如今，這項跨領域的科學發現不僅解釋生物演化的奇蹟，未來更有望應用於機器人感測系統研發，讓機器人執行精密細節的操作，並展現了生物構造在工程學上的應用潛力。
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。