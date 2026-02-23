神秘「招待所」養六大毒蛇 扛起救命抗毒蛇血清堡壘

踏青最怕蛇吻掃興，嚴重恐送命，就在台北市某個戒備森嚴角落，住著121條毒蛇特種部隊。每年耗資約500萬元的「毒蛇招待所」，不僅是毒蛇的避風港，更是全台抗蛇毒血清的重要堡壘。

台灣位於亞熱帶地區，蛇類種類繁多，臨床上常見毒蛇咬傷種類為百步蛇、赤尾鮐、龜殼花、雨傘節、飯匙倩與鎖鏈蛇等六大毒蛇，目前最有效治療方法仍為施打抗蛇毒血清。

衛生福利部疾病管制署早在日治時期就開始投入抗蛇毒血清製造至今，走進神秘的毒蛇招待所，現在全靠疾管署檢驗及疫苗研製中心科長鄭雅芬領軍的「黃金四人組」照料，他們的工作不只是「養蛇」，更包辦了毒蛇的收容、辨識、飼養、醫療、蛇毒採集、血清供應、衛教宣導等七大任務。

毒蛇招待所眼下住著121名蛇房客，涵蓋台灣常見六大毒蛇，以龜殼花36條最多、百步蛇5條最少，飼養嚴格遵守實驗動物福利推動的「3R原則」，也就是替代（Replacement）、減少（Reduction）、優化（Refinement），畢竟這群來自全台各地、經層層把關的毒蛇，不只是在此養老，更背負著救人使命。

要製作血清，最關鍵的步驟就是取蛇毒。每當要進行高度緊張的「採毒儀式」前，獸醫師會先為毒蛇進行全套健康評估，只有健康狀況及心情良好的蛇，才能進入每年至少一次的採毒名單。

「我們不是要惹怒牠」，鄭雅芬笑說，「我們是很人道的，還會幫牠按摩。」工作人員會讓蛇牙輕輕咬住覆蓋蠟膜的冰桶，溫柔地擠壓毒腺頰窩，如果遇到房客當天心情太激動，也會乾脆宣布：「這條蛇太High 了，先送回房休息，換比較冷靜的先來。」

疾管署是目前國內唯一具有4種抗蛇毒血清藥證的機構，供應約195家醫療院所儲備抗蛇毒血清，其中「鎖鏈蛇血清」因每年只有零星個案，難以依法規收集足夠案例，還拿到台灣第1張「孤兒藥」藥證（編號 0001）。

鄭雅芬坦言，毒蛇飼養室每年飼養相關支出大約新台幣400到500萬元，然而養蛇、養馬（免疫工廠）等成本極高，扣除救命的價值外，「生產血清其實是賠錢在做」，國外曾以30萬元賣出某款即期血清，顯見抗蛇毒血清珍貴。

她最後呼籲民眾不幸被蛇咬，最好記得蛇的外觀，且因被蛇咬肢體會腫脹，一定要盡快脫掉首飾、手錶等，且不要冰敷，以免造成更多傷害。旁人也切莫以口吸蛇毒，以免毒透過黏膜滲入人體，反而需要被救。

至於許多戲劇中演出，使用尿液解毒的橋段，當然也是無用。鄭雅芬強調：「如果尿液可以解毒，就不需要養這麼多蛇了」，也提醒民眾，到郊外盡量穿長袖長褲、長鞋，前往有樹或草的地方，則要「打草驚蛇」。