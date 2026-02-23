玉山野生動物長期監測系統 相機捕捉熊出沒路徑

玉山國家公園管理處去年加入全國野生動物長期監測系統，至去年底累積超過30種野生動物、3萬6000筆影像資料，其中包括黑熊數量與出沒路徑，作為降低人熊衝突基礎參考資料。

台灣山羌輕巧走過林下、水鹿悠然覓食、台灣獼猴群身手矯健穿越林道，偶爾還有台灣黑熊閃過一道黑色身影，這些山林日常都被紅外線自動相機捕捉。

玉山國家公園管理處今天發布新聞稿表示，去年3月加入國家公園署與農業部林業及自然保育署共同推動的全國野生動物長期監測系統，作為未來擬定政策、成效評估、遊憩服務、保育教育基礎資料。

玉管處以網格取樣方式選定園區10處關鍵位置架設監測相機，涵蓋不同海拔、棲地型態與遊憩壓力情境，逐步建構園區長期且穩定野生動物監測系統，去年底累積超過4萬4000小時監測時數及約3萬6000筆影像資料。

這10處相機記錄到30種野生動物，包含19種哺乳類、11種鳥類，其中有25種台灣特有（亞）種，屬保育類共15種，包含台灣水鹿、台灣野山羊、白面鼯鼠、長吻松鼠、黃喉貂、黃鼠狼、白鼻心，還有台灣小黃鼠狼群體活動珍貴畫面，更在2600公尺高海拔拍到中低海拔較常見的麝香貓。

玉管處表示，台灣黑熊作為生態系頂層掠食者，活動範圍廣，具「保護傘物種」的保育角色，守護台灣黑熊就像撐起一把大傘，同時庇護棲息環境眾多物種；透過影像可了解黑熊族群數量與分布變化，掌握可能出沒時段與路徑，作為未來降低人熊衝突基礎參考資料。

玉管處表示，野生動物影像是治理決策起點，過去管理單位難以回答野生動物族群量變化、活動範圍是否擴張等議題，透過標準化樣點設置、影像設定與維護流程，建立長期、穩定監測資料，作為未來玉山國家公園野生動物族群動態變化判讀依據。