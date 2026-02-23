這誰要啦？馬年刮刮樂送「小強標本」引熱議 台北動物園：限量紀念品

今年春節，台北市立動物園應景首度推出馬年刮刮樂活動，消費滿額可兌換1張拿好禮。有民眾打開一看是「蟑螂標本」，笑說怎是這種在北市路邊隨便抓都有的蟑螂，引發熱議，有人說會氣到丟掉；園方回應，此為每日限量紀念品，也預祝該民眾成為第二波抽獎「最強」獲獎人。

「馬年刮刮樂」是園方串聯園區各大賣店、動物認養企業、綠世界生態農場、NGO團體等單位，準備超萌的絨毛娃娃、精緻昆蟲樹脂標本、消費抵用券、驚喜福袋等3000多份大禮，要讓遊客樂透一下。2月17日初一至22日初六出示在園內消費滿500元以上的當日發票或收據，即可兌換1張刮刮樂。

一位民眾近日和家人臨時起意到動物園走走，點餐超過500元而獲得1張刮刮樂，她當時拿到「斑馬獎」，興奮地拆開禮物，內有一張餐廳30元抵用券「還不錯」，但看到樹脂昆蟲標本「美洲家蠊」，直呼真的笑出來，「為什麼是蟑螂標本啊」，還好她不怕，只是傻眼怎麼是這種在路上看得到的蟑螂，也強調沒有要怪動物園的意思。

貼文一出，網友反應兩極。抽到同款標本的民眾透露一隻499元，同樣抽中斑馬獎的民眾分享他的不是蟑螂標本；有遊客分享抽到其他昆蟲標本。

不少人都說抽到會崩潰、原地尖叫、生氣、「我會直接蛋雕」，有人感覺是整人節目會玩的哏，還有人建議「聖誕節的爛禮物可以用。」有人則認為，動物園在清滯銷品庫存。也有網友直呼「超酷的」、「可以送我嗎」、「有夠噁心，但是我好喜歡」、「可放在家裡恐嚇其他蟑螂」。

動物園回應，6天活動送出超過2000張刮刮樂，獎項種類多元豐富，難免「青菜蘿蔔各有所好」，多數民眾都對這項新春加碼活動感到開心、反應熱烈，只有個位數的遊客因為得到的獎項重複或不需要而選擇不領。

園方說，引起討論的「斑馬獎」昆蟲標本是賣店為了推廣生態教育提供的特別紀念品，多種昆蟲樹脂標本系列包含討論度極高的「蟑螂（美洲家蠊）」、蟋蟀、龍眼雞等，每份市價約499元，每日限量10份。樹脂昆蟲標本可提供大眾透過不同角度觀察昆蟲，是極具特色的自然科學紀念。

動物園表示，第一次嘗試以刮刮樂形式與大家在新春互動，每份獎品都代表對遊客的好意，日後會將今年經驗作為未來規畫活動的參考，持續創造更多趣味體驗。

園方提醒，刮刮樂不只現場兌獎，還有最受矚目的2月25日第二階段抽獎，包含最新款iPhone 17手機、家電、住宿券等。收到樹脂昆蟲標本的遊客，說不定就是「最強」的得獎者。 台北市立動物園春節推出「馬年刮刮樂」活動，有民眾拿到「斑馬獎」，打開一看是「蟑螂標本」。圖／Threads帳號「ginatachang」授權提供