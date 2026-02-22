快訊

台灣成罪魁禍首？被點名「破壞美中美好氛圍」 恐讓4月川習會胎死腹中

陳光復不慎摔落...昏迷指數從3進步到6 家屬曝能睜開眼、眼球也有反應

寵物出遊防暈車 動保處建議：調整餵食時間、保持車內通風

聯合報／ 記者張策葉德正／新北即時報導
新北寵物旅遊路線票選第一名是在淡水一帶。圖／新北市動保處提供
新北寵物旅遊路線票選第一名是在淡水一帶。圖／新北市動保處提供

春節假期接接近尾聲，許多民眾帶著毛寶貝要長途跋涉返回工作地、上學地，新北動保處提醒，長途搭車前，建議事先觀察毛寶貝是否有暈車情形，可提前調整餵食時間、保持車內通風，必要時諮詢獸醫使用合適的暈車防範措施。

時下毛孩已經成為家人，帶著毛寶貝一起出門、踏青成為趨勢。新北市動保處官網公布927間友善店家推薦地圖及10大寵物旅遊路線，包含各行政區內友善餐廳、咖啡館、特色商店與文創據點。動保處也提醒，帶毛孩外出要注意安全防護，避免年節期間鞭炮驚嚇造成寵物奔逃走失；外出遠行前飼主可向獸醫諮詢防範寵物暈車。

住雙北地區的飼主，動保處推薦可牽狗兒一起挑戰「新店和美山」步道。從台北捷運新店線「新店站」出站左側可見碧潭風景區，步行5分鐘可達碧潭吊橋。步道入口蜿蜒而上，和美山屬於郊山步道，海拔高度153公尺卻能俯瞰群山間的碧潭水色。沿途步道為枕木階梯、石階和原始路徑，路程約4公里2小時可繞環狀步道一圈，人文和自然景觀兼具。4月可見螢火蟲在草叢間閃爍，交通便利的地方能欣賞螢火蟲實在讓人驚喜。如果想挑戰其他親山路線，可以參考「烏來桶後山」路線和「淡蘭古道」，將有不同的山林體驗。

動保處也提醒，飼主帶毛寶貝外出時務必全程繫上牽繩，避免因環境刺激或突發狀況造成走失或衝突。長途搭車前，建議事先觀察毛寶貝是否有暈車情形，可提前調整餵食時間、保持車內通風，必要時諮詢獸醫使用合適的暈車防範措施。此外，出遊前應確認毛寶貝已完成狂犬病疫苗接種，並使用牽繩、推車或外出籠具妥善管理行動，避免接觸野生動物。

查詢「友善店家名單」及「毛寶貝旅遊路線」可到動保處網站，友善店家地圖網址：https://reurl.cc/GN20rp

住雙北地區的飼主，動保處推薦可牽狗兒一起挑戰「新店和美山」步道，享受踏青樂趣。圖／新北市動保處提供
住雙北地區的飼主，動保處推薦可牽狗兒一起挑戰「新店和美山」步道，享受踏青樂趣。圖／新北市動保處提供
寵物友善店家外有標示，新北動保處官網也可以查詢店家地圖。圖／新北市動保處提供
寵物友善店家外有標示，新北動保處官網也可以查詢店家地圖。圖／新北市動保處提供

新北 寵物 防暈車

延伸閱讀

桃園動保處辦特殊寵物認養 加強飼主教育

浪犬「豆皮」曾觸捕獸鋏2次遭截肢 新北議員認養推源頭管理加強執法

近日溫差大 禽流感疫情蠢動…台南市動保處籲加強防護

毛寶貝出遊不孤單 新北動保處提醒寄養掌握5大指標

相關新聞

寵物出遊防暈車 動保處建議：調整餵食時間、保持車內通風

春節假期接接近尾聲，許多民眾帶著毛寶貝要長途跋涉返回工作地、上學地，新北動保處提醒，長途搭車前，建議事先觀察毛寶貝是否有...

新北猴硐貓公所3方合作 打造友善貓村新風貌

2月22日是「幸福貓之日」，為讓猴硐貓村貓咪獲得更完善照顧，新北市動保處2月1日起委由動保團體「台灣防止虐待動物協會」重...

今天是日本「222貓之日」 猴硐貓公所介紹貓村場景 看眾貓吃播得起早

新北市政府和動保團體、在地志工三方攜手，促成「猴硐貓公所」營運，打造更友善、有序的貓村。今天2月22日是日本「貓之日」，...

浪犬「豆皮」曾觸捕獸鋏2次遭截肢 新北議員認養推源頭管理加強執法

新北市議員張錦豪4年多前鎮接獲關心流浪犬的愛媽通知，汐止山區有流浪狗遭捕獸鋏襲擊兩次，傷勢嚴重只能截肢，難以找到飼主，他...

貓咪只有一天記憶？隔日不理人不是忘記餵食者

有人說貓咪只有一天記憶，今天餵食過貓的人，恐怕第2天貓就忘了他。獸醫師表示，這是錯覺，貓有長期記憶，只是貓首先注意的是餵...

網紅問「養狗的人要怎麼上進」 釣到蔡英文、賈永婕親回

前總統蔡英文在Threads相當活躍，不時「海巡」主動留言，讓網友感到驚喜。網紅「陪沈團」的「沈」領養米克斯犬「吉祥」，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。