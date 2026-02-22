寵物出遊防暈車 動保處建議：調整餵食時間、保持車內通風

春節假期接接近尾聲，許多民眾帶著毛寶貝要長途跋涉返回工作地、上學地，新北動保處提醒，長途搭車前，建議事先觀察毛寶貝是否有暈車情形，可提前調整餵食時間、保持車內通風，必要時諮詢獸醫使用合適的暈車防範措施。

時下毛孩已經成為家人，帶著毛寶貝一起出門、踏青成為趨勢。新北市動保處官網公布927間友善店家推薦地圖及10大寵物旅遊路線，包含各行政區內友善餐廳、咖啡館、特色商店與文創據點。動保處也提醒，帶毛孩外出要注意安全防護，避免年節期間鞭炮驚嚇造成寵物奔逃走失；外出遠行前飼主可向獸醫諮詢防範寵物暈車。

住雙北地區的飼主，動保處推薦可牽狗兒一起挑戰「新店和美山」步道。從台北捷運新店線「新店站」出站左側可見碧潭風景區，步行5分鐘可達碧潭吊橋。步道入口蜿蜒而上，和美山屬於郊山步道，海拔高度153公尺卻能俯瞰群山間的碧潭水色。沿途步道為枕木階梯、石階和原始路徑，路程約4公里2小時可繞環狀步道一圈，人文和自然景觀兼具。4月可見螢火蟲在草叢間閃爍，交通便利的地方能欣賞螢火蟲實在讓人驚喜。如果想挑戰其他親山路線，可以參考「烏來桶後山」路線和「淡蘭古道」，將有不同的山林體驗。

動保處也提醒，飼主帶毛寶貝外出時務必全程繫上牽繩，避免因環境刺激或突發狀況造成走失或衝突。長途搭車前，建議事先觀察毛寶貝是否有暈車情形，可提前調整餵食時間、保持車內通風，必要時諮詢獸醫使用合適的暈車防範措施。此外，出遊前應確認毛寶貝已完成狂犬病疫苗接種，並使用牽繩、推車或外出籠具妥善管理行動，避免接觸野生動物。

查詢「友善店家名單」及「毛寶貝旅遊路線」可到動保處網站，友善店家地圖網址：https://reurl.cc/GN20rp。 住雙北地區的飼主，動保處推薦可牽狗兒一起挑戰「新店和美山」步道，享受踏青樂趣。圖／新北市動保處提供 寵物友善店家外有標示，新北動保處官網也可以查詢店家地圖。圖／新北市動保處提供