蔣中正童年見逆水上游小魚跟台灣有關？ 科學查核出爐

【聚傳媒特約記者陳冠宇報導】以前的國小課本有一篇是先總統蔣中正在小時候看到小魚逆水上游，因此立志向上。

老蔣總統小時候是不是真的看到小魚逆水上游就立志向上，當然可以討論。但是從自然科學的角度出發，讓人好奇在老蔣總統的故鄉，真的有符合這種敘述的小魚嗎？這值得查核。

當時的課文如下：

〈蔣總統 小的時候〉

「蔣總統從小就不怕勞苦。他每天都要灑水掃地，幫著母親到園裡去種菜。母親織布的時候，他就在旁邊讀書， 有一天，他到河邊去玩，看見河裡有許多小魚，向水的上流遊。因為水太急，幾次都被沖下來，但是小魚還是用力向上游。 蔣總統看了，心裡想：『小魚都有這樣大的勇氣，我們做人，能不如小魚嗎』？蔣總統小的時候，不怕勞苦，又很有勇氣，所以長大了，能為國家做許多事。」

老蔣總統逝世後，這篇課文的題目以及開頭做了一些小的變動。

中華傳播管理學會的「歷史查核計畫」查核發現：從生態學的自然科學角度來看，這確實與特定的魚類習性相符。

會逆水上游的魚類很多，最有名的是鮭魚，出生於溪河，生長於海洋，要產卵時會逆水上游回到出生地。

除此之外，有些魚類會在秋季會游到溪河下游，等到春天再逆水上游，回到中上游產卵，例如草魚、青魚、鰱魚；有些則是秋季游到溪河下游產卵，魚卵孵化成小魚後在春天逆水上游，回到中上游交配，例如香魚。

以習性來看，香魚屬於洄游性魚類，其生命週期完全符合故事中的描述：香魚是在幼魚階段逆水上游，最符合故事中小魚的描述。

進一步檢視地理環境與物種分佈。在臺灣非常出名的香魚，確實在浙江等中國沿海省份都有，而且還是浙江溫州的「五珍」之一。

蔣中正總統出生於浙江省奉化縣的溪口鎮，當地的主要河流為剡溪。楠溪在浙江偏南，流經現在的溫州市；蔣總統故鄉的剡溪在浙江偏北，流經現在的寧波市。

香魚號稱「溪流之王」，對乾淨水質的要求極高，只生活在水質乾淨的河川，天生就有哈蜜瓜的香氣。臺灣原有的香魚因為過度撈捕以及環境污染，早在西元1968年之後就沒有野生香魚的發現紀錄，被認為已經滅絕，現在的香魚是後來進口繁殖再放生。寧波也因為同樣原因，野生香魚現在已經難以生存。老蔣總統出生於清朝光緒十三年、西元1887年，當時要在溪河看見香魚應該很容易。

從自然科學的角度來看，老蔣總統如果小時候看見了小魚逆水上游，很可能看見的就是香魚。

