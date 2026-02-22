快訊

川普把稅率從10%增至15% 專家認為對台灣產生兩大影響

系統遭入侵 顧客資料疑外洩 圓山飯店：已啟動調查

春節收假日「國道上午8事故」釀回堵 下午壅塞路段曝光

毛小孩美容旺季 消保處籲留意犬貓美容契約規範

中央社／ 台北22日電

國人飼養寵物比例持續增加，為迎接春節，不少消費者會帶毛小孩到寵物美容店去洗澡、剪指甲及全身造型修剪等。行政院消費者保護處表示，為預防消費糾紛，消費者於訂約前可查閱犬、貓美容服務契約規範，維護自身權益。

行政院消保處透過新聞稿指出，為平衡消費者與企業經營者雙方權益，114年已核定農業部擬訂的「犬、貓美容服務定型化契約應記載及不得記載事項」。

行政院消保處提醒，犬、貓美容服務業者應將犬、貓美容服務定型化契約公告於營業櫃台或場所明顯處；有設置網站或經營社群媒體者，並應於網頁明顯處公告。

行政院消保處說，業者應將消費者所選擇的美容服務項目、期間、次數、有無約定指定服務人員、費用及其支付方式，於訂約前向消費者充分說明；並應將實施的犬、貓美容服務內容製作紀錄經消費者簽名確認後，提供正本予消費者留存。

行政院消保處表示，業者實施美容服務前，應向消費者詢問犬、貓個性、是否具攻擊性、有無疾病等應注意事項，並檢查犬、貓現況，以判斷是否適合接受服務。此外，業者於美容服務實施期間，應提供犬、貓安全環境及妥善照顧。業者發現犬、貓美容部位或生理健康有異常狀況時，應立即妥善處理，並通知消費者；有就醫必要時，應優先送往消費者指定的獸醫診療機構。

行政院消保處說，犬、貓美容服務實施前，消費者得隨時解除契約；美容服務實施後，消費者得隨時終止契約，但單次服務，不適用之。契約解除或終止後，業者應於3日內退費，並可扣除約定手續費（不得逾契約總費用5%，且不逾新台幣1000元），及已接受美容服務費用後，將餘額退還於消費者。

此外，行政院消保處表示，業者應就預收犬、貓美容服務費用50%額度，提供履約保障。但契約期限1個月以內，或按月收費，或預收費用，累計未消費金額在新台幣1萬元以下者，得不提供。

消費者 行政院 寵物

延伸閱讀

桃園動保處辦特殊寵物認養 加強飼主教育

馬年歡慶新春 行政院食安辦提醒「五要」護食安

杭州女美容院注射填充物嚴重過敏 再在醫院遭粗暴擠爆臥蠶險毀容

高雄偏遠地區犬貓巡迴絕育 首場前進阿蓮區

相關新聞

新北猴硐貓公所3方合作 打造友善貓村新風貌

2月22日是「幸福貓之日」，為讓猴硐貓村貓咪獲得更完善照顧，新北市動保處2月1日起委由動保團體「台灣防止虐待動物協會」重...

今天是日本「222貓之日」 猴硐貓公所介紹貓村場景 看眾貓吃播得起早

新北市政府和動保團體、在地志工三方攜手，促成「猴硐貓公所」營運，打造更友善、有序的貓村。今天2月22日是日本「貓之日」，...

浪犬「豆皮」曾觸捕獸鋏2次遭截肢 新北議員認養推源頭管理加強執法

新北市議員張錦豪4年多前鎮接獲關心流浪犬的愛媽通知，汐止山區有流浪狗遭捕獸鋏襲擊兩次，傷勢嚴重只能截肢，難以找到飼主，他...

貓咪只有一天記憶？隔日不理人不是忘記餵食者

有人說貓咪只有一天記憶，今天餵食過貓的人，恐怕第2天貓就忘了他。獸醫師表示，這是錯覺，貓有長期記憶，只是貓首先注意的是餵...

網紅問「養狗的人要怎麼上進」 釣到蔡英文、賈永婕親回

前總統蔡英文在Threads相當活躍，不時「海巡」主動留言，讓網友感到驚喜。網紅「陪沈團」的「沈」領養米克斯犬「吉祥」，...

過年幫加菜？遊客亂丟食物餵食猩猩 木柵動物園：已勸說…再犯要求離園

台北市立動物園今早有民眾發現，在大長臂猿和紅毛猩猩戶外活動場投擲水果，民眾拍下並勸阻。北市動物園表示，遊客疑似投擲柑橘類...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。