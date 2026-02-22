新北猴硐貓公所3方合作 打造友善貓村新風貌
2月22日是「幸福貓之日」，為讓猴硐貓村貓咪獲得更完善照顧，新北市動保處2月1日起委由動保團體「台灣防止虐待動物協會」重新營運「猴硐貓公所」。協會持續推動貓公所認養小棧，協助貓咪找到溫暖的家，也負責宣導教育，推廣「友善貓咪5守則」，攜手在地志工團體「猴硐貓友社」，三方合作共同守護貓咪福祉，打造更友善、有序的貓村新樣貌。
動保處2021年設立「猴硐貓公所」，提供街貓誘捕絕育、戶口普查、醫療救援及認養小棧等服務，讓遊客能在適當規範下，與貓咪近距離互動。
貓公所外牆設置智慧公佈欄，以互動式電子布告欄呈現貓村大小事，並支援中、英、日、韓等4國語言；屋頂設計大型立體貓咪雕塑，結合燈光設計，成為夜晚山城的亮眼地標。動保處結合民間團體力量，持續派員巡村關心貓咪狀況，提供即時醫療救援，並協助媒合認養，為貓咪尋找溫暖歸宿。
猴硐貓村的街貓長期由志工團體「猴硐貓友社」及在地店家共同照顧，每天清晨7時，志工們會到村內「放飯、點名」，想參與這場「眾貓吃播」的民眾可得早起。每隻貓咪都有專屬名字與個性，例如親人的圓滾滾賓士貓「閃電俠」、擁有迷人鳳眼的橘白貓「華安」，以及氣質十足的小王子虎斑貓「咖哩」，因為貓咪們的獨特魅力，吸引觀光客造訪，近期也將結合志工力量，重新清點貓公所成員數量，掌握照護狀況。
台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如呼籲，遊客來到猴硐與貓咪互動時應給予尊重。看到貓咪可以輕聲打招呼或坐在一旁拍照，避免強行觸摸、抱起或追逐，以免造成貓咪緊張或發生抓傷情形。此外，貓咪已有志工每日定時、定點餵食，民眾無須另行準備食物，避免因過量零食與肉泥影響貓咪健康。
若希望與貓咪互動，建議前往有飼養店貓的店家或貓公所了解貓咪個性後再互動，保護貓咪也保護自己。在村子的貓咪，新北市政府努力進行絕育，適合家庭的貓咪則透過貓公所媒合送養，有意願領養的民眾可前往與貓咪互動。另，棄養寵物屬違法行為，貓村志工每天會進行巡邏，呼籲民眾切勿觸法。
新北市動保處說，貓公所歡迎民眾前來與貓咪互動、療癒身心，互動過程須遵守「友善貓咪5守則」，包括「飼養貓咪不棄養」、為貓咪完成三合一措施「植入晶片、完成絕育、施打疫苗」、接近貓咪時「勿大聲喧嘩、追趕」，參訪貓村應落實「垃圾不落地」，並避免隨意餵食貓咪。提醒民眾，所有貓咪都有打晶片造冊管理，嚴禁隨意帶走貓咪，如想要找一隻貓作伴，可以到貓公所認養小站，或臉書詢問貓友社。
