今天是日本「222貓之日」 猴硐貓公所介紹貓村場景 看眾貓吃播得起早

新北市政府和動保團體、在地志工三方攜手，促成「猴硐貓公所」營運，打造更友善、有序的貓村。今天2月22日是日本「貓之日」，貓公所介紹每天一早「眾貓吃播」場景，歡迎民眾依照友善貓咪5守則，來與貓咪互動、療癒身心。

新北市政府動物保護防疫處6年前成立猴硐貓公所，提供街貓誘捕絕育、戶口普查、醫療救援及認養等服務，並成為在適當規範下，讓遊客能與貓咪近距離互動的據點。

猴硐貓公所的屋頂的設計是大型立體貓咪雕塑，結合燈光設計，成為夜晚山城的亮眼地標。外牆設置智慧公布欄，以中、英、日、韓4國語言公告貓村大小事。

動保處結合民間團體力量，持續派員巡村關心貓咪狀況，提供即時醫療救援，並協助媒合認養，為貓咪尋找溫暖歸宿。為了讓猴硐貓村的貓咪獲得更完善的照顧。

動保處本月起委由「台灣防止虐待動物協會」，負責猴硐貓公所營運作業，持續推動認養小棧，協助貓咪找到溫暖的家，也負責友善貓咪宣導教育工作，並攜手在地志工團體「猴硐貓友社」，共同守護貓咪福祉，歡迎民眾前去認養可愛貓咪，給牠幸福的家。

動保處說，猴硐貓村的街貓，長期由猴硐貓友社志工及在地店家共同照顧。每天清晨7點，志工會到村內「放飯」，想參與這場「眾貓吃播」的民眾得早起。

貓村的每隻貓咪都有各自名字與個性，志工點名親人的圓滾滾賓士貓叫「閃電俠」，因為體型圓滾滾，也能叫牠閃胖胖。擁有迷人鳳眼的橘白貓叫「華安」，氣質十足的小王子虎斑貓叫「咖哩」。貓公所近期計畫結合志工力量，重新清點貓公所成員數量，掌握照護狀況。

台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如提醒遊客，來到猴硐與貓咪互動，看到貓咪可以輕聲打招呼，或坐在一旁拍照，避免強行觸摸、抱起或追逐，以免造成貓咪緊張，甚至發生抓傷情形。志工每天定時、定點餵食，所以也請民眾無須另行準備食物，避免因過量零食與肉泥影響貓咪健康。

姜怡如說，民眾若希望與貓咪互動，建議前往有飼養店貓的店家，或到貓公所了解貓咪個性後再進行互動，保護貓咪，也保護自己。適合家庭的貓咪會透過貓公所送養，有意願領養的民眾可前往洽詢。

新北市動保處表示，友善貓咪5守則是飼養貓咪不棄養；為貓咪完成植入晶片、完成絕育、施打疫苗「三合一」措施；接近貓咪勿大聲喧嘩、追趕；參訪貓村落實垃圾不落地，並避免隨意餵食貓咪。貓村的貓咪都有打晶片造冊管理，嚴禁隨意帶走。如想要找一隻貓作伴，可以到貓公所認養小站，或臉書詢問貓友社。 新北市猴硐貓村的每隻貓咪都有各自的名字，圖為親人的賓士貓閃電俠，因為體型圓滾滾，也能叫牠閃胖胖。圖／猴硐貓友社提供 新北市猴硐貓公所設內的認養小棧，協助貓咪找到溫暖的家。圖／新北市動保處提供 猴硐貓友社志工每天清晨7點「放飯」，想參與這場「眾貓吃播」的民眾得早起才看得到。圖／猴硐貓友社提供