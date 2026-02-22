桃園鳥會成立野生動物診所 年救逾2千條生命

快訊

中央社／ 桃園22日電

桃園市野鳥學會透過公民力量守護在地生物，並成立非營利野生動物診所，每年協助2000餘件不只鳥類的野生動物救傷；鳥會表示，診所已部分遷至大湳森林公園，後續配合工程完成進駐。

桃園市野鳥學會成立至今32年，民國108年成立了全台第一間非營利野生動物診所，每年處理近2000個案，救助不僅鳥類，也收容蛇、山羌、白鼻心、穿山甲等非寵物、非外來種的動物，野放成功率約達3成。

桃園市野鳥學會理事長劉義仁向中央社表示，由於經費有限，診所空間、設施不足，經桃園市政府農業局評估八德區大湳森林公園有良好的棲地品質與生態連結，能讓野生動物有空間能安置、復健後，決定設立野生動物救傷收容中心。

劉義仁說，農業局在大湳森林公園的野生動物救傷收容中心空間改善工程一期完工後，診所已在去年底開始進駐，收容部分怕人的敏感動物，並將設置野放前的練飛場所，讓一些非猛禽的鳥類能先適應飛行。

不過，手術台等醫療、照護設備及接待櫃檯等，規劃放在二期工程場所，劉義仁說，農業局希望他們在2月底前進駐完成，但二期工程延宕、目前尚未完工，診所整體狀態仍在過渡期，是否能順利進駐還需努力。

劉義仁也說，近年來診所收容的動物有增加趨勢，鳥會營運上入不敷出，許多志工都自願捐出活動解說費，創辦人也自掏腰包只為維持運作；希望市府能在動物福利上不只關注寵物，也能在野生動物部分增加補助。

