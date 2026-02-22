桃園動保處辦特殊寵物認養 加強飼主教育

快訊

中央社／ 桃園22日電

近年來非犬貓特寵興起，動保處收容的動物不再只有犬貓，除鼠兔、鳥類，蛇類、蜥蜴、巨龜等數量也都增加；桃園動保處去年就辦了4起特寵認養，也透過講座提升民眾教育。

桃園市政府動物保護處長王得吉表示，民眾飼養非犬貓特殊寵物數量逐年上升，若經公告後無飼主領回，則透過不定期辦理認養活動，光是去年就辦了4場活動，以每季1次的頻率辦理。

動保處基層人員說，現在收容的非犬貓動物五花八門，除了常見的鸚鵡、鼠兔，兩棲類也大幅增加，包括盾甲蜥、烏龜、王蛇、玉米蛇、球蟒等，前陣子還收容過蜜袋鼯、羊和鴨子。

基層人員說，民眾對於特寵的認知和照護知識都有進步空間，過去曾接獲報案發現「鱷魚」，人員到場後發現是「黑澤巨蜥」，不少兩棲類的走失，也是因為飼主低估寵物逃跑的能力，或是飼養環境有所缺失。

動保處表示，在辦理認養時，民眾需現場參加生命教育課程，了解如何飼養、照護特殊寵物，以及動物保護法規等，若是特殊的「指定認養」寵物，飼主還須具備特殊條件，經申請、審核、家訪後才能決定是否過關。

犬貓認養部分，桃園動保處設立全台首座綜合型動保教育園區，將部分偏鄉犬貓移至市區公園，並提供一站式服務提高認養率，並不定時辦理講座，希望透過雙管齊下的方式，加強犬貓及非犬貓動物福祉。

