浪犬「豆皮」曾觸捕獸鋏2次遭截肢 新北議員認養推源頭管理加強執法

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
新北市議員張錦豪4年多前鎮接獲關心流浪犬的愛媽通知，汐止山區有流浪狗遭捕獸鋏襲擊兩次，傷勢嚴重只能截肢，難以找到飼主，他認養後將牠取名為「豆皮」，送回雲林老家委託家人照顧，有空就回鄉探視，如今長得非常健壯。他說，透過電商平台與動保處的合作，針對非法山豬吊與捕獸鋏源頭管理，應加強查緝與執法。

張錦豪說，今年過年回雲林老家被捕獸夾夾傷看豆皮小公主，非常有靈性，全程都沒亂鬼叫，乖乖的只會找他，現在豆皮已經非常健壯且非常乖巧，附近的貓都會來找牠玩。

張錦豪指出，4年前，因愛媽通知汐止山區有流浪狗遭捕獸鋏襲擊兩次，傷勢嚴重只能截肢，難以找到飼主，他認養並將牠取名為豆皮。為讓「狗兒子」有更好的生長環境，將牠送回雲林老家，委託家人照顧，有空就回鄉探視。

張錦豪關心流浪貓、狗問題，經常與愛護流浪動物的愛爸、愛媽到汐止山區內清理捕獸鋏，並要求動保處加強取締並嚴懲，並推動1959「全國動物保護救援四碼電話」，串連全台動保處，只要一通電話，就可以連線當地動保處救援。

新北市動保處近日邀集農業部動物保護司、數位發展部數位產業署、民意代表及各電商平台召開「管制獸鋏及金屬套索等違禁物品」會議，擬定網路販售違法物品案件通報、下架、停權流程及獎勵民眾繳交獸鋏及金屬套索機制。

動保處統計，近3年查獲販賣獸鋏3件、販賣山豬吊成品或零件5件，未申請許可證販售動物用藥品20件，並發現有不肖業者利用他人個資建立人頭帳號。

動保處接獲違規通報後，立即啟動相關機制，發函電商平台協助商品下架或函轉所轄縣市政府，後續依法約談賣家，查證違規屬實將依法開罰，嚴重者將請電商平台對該賣家停權處分，涉及身分不實者將移送警察局及地檢署依刑法及個人資料保護法查處。

