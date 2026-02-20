網紅問「養狗的人要怎麼上進」 釣到蔡英文、賈永婕親回

前總統蔡英文在Threads相當活躍，不時「海巡」主動留言，讓網友感到驚喜。網紅「陪沈團」的「沈」領養米克斯犬「吉祥」，在Threads發問「養狗的人要怎麼上進？我只想每天跟她賴在一起」，PO出的遛狗照可見「吉祥」仰頭燦笑。該篇文章引來蔡英文、台北101董事長賈永婕留言，「沈」驚喜回以「太上進，望塵莫及」。

「沈」在Threads發文，分享遛狗照片，「本想請問前輩⋯養狗的人要怎麼上進⋯我只想每天跟她賴在一起⋯」。蔡英文留言「養狗的前輩在這，我同時養過5隻，也當了8年總統」。賈永婕也分享「我也養狗狗同時還養3隻小孩，也當了101董事長1年半」。

其他網友表示，「當前總統把她辦公時間都改拿來滑脆」、「5隻狗2隻貓8年總統！這位前輩太狠了」、「我當不了總統一定是因為沒有養狗的關係」、「小英總統又是妳，我每天在脆上面大概有98%的機率會看到您的留言」、「當總統以及當101董事長的兩位，這車尾燈看不到啊」、「小英我想問你一天滑脆幾小時？我也想跟你一樣上進」、「我覺得小英總統已經是網路迷因等級的人物了」、「養狗的門檻這麼高了嗎」。

賴清德總統也是狗奴，14日情人節在Threads曬出他與領養的三腳虎斑犬「斑斑」的合照，圖卡寫「願大家被滿滿的愛包圍」。