過年幫加菜？遊客亂丟食物餵食猩猩 木柵動物園：已勸說…再犯要求離園

台北市立動物園今早有民眾發現，在大長臂猿和紅毛猩猩戶外活動場投擲水果，民眾拍下並勸阻。北市動物園表示，遊客疑似投擲柑橘類食物，保全等已勸阻，若再犯可要求離園，同時也會留意動物食用後續的狀況。

民眾拍下影片可見，穿著藍色外套的白髮男子，暗自朝向大長臂猿和紅毛猩猩區域扔丟食物，民眾發文寫下，「大年初三，這位海綿先生一直狂餵猩猩吃橘子，叫他不要餵還一直一直餵，然後假裝聽不到，老公馬上打電話給園區，保全馬上跑來說明動物法並嚴厲指責。」

北市立動物園非洲動物區區長鄭惟仁說明，今天上午發現一名遊客在投食類似橘子的食物進到展場，這個行為在園內是禁止，動物的食物都有調配準備中心，去計算動物所需要的營養和食物量，遊客帶來的食物請自行食用的就可以。

他說，今天早上當下接到訊息就立即請保全過去尋找遊客，並向遊客解釋在投餵動物的行為是禁止，那如果說之後發現類似狀況會去勸阻，如果發現再犯，可以請遊客離開動物園，確保動物安全。

他也說，投食經常發生的場域包含靈長類動物、熊、駱駝等，「次數和頻繁程度都不同」。這次案件後，請現場同仁馬上過去看，動物狀況是正常，動物精神、排泄狀況有沒有異常，若有就會立即反應。

鄭惟仁說，過年期間人員排休等較為吃緊，會去針對可能發生的場域，請該區的同仁加強巡視。至於開罰部分，他說，目前沒有明確罰則，只能勸導離開園區，平常也會有保育員、保全、志工等避免類似狀況發現，發現的話會由相關人員進行勸說。