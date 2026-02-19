虎斑幼貓險喪命 脖子被橡皮筋套住無法進食 還切出深層傷口滲血

新北市有隻虎斑色幼齡流浪小貓，被人發現脖子有橡皮筋套住，並因無法進食導致脫水虛弱。橡皮筋造成深層傷口，獸醫師照護1個多月才癒合。動物保護防疫處呼籲民眾吃完便當後分類回收，不要用橡皮筋綑綁，減少動物受傷案件發生。

新北市動保處今天表示，先前接獲民眾報案，在瑞芳區深澳路邊看到虎斑色幼齡小貓脖子受傷流血，動保員趕往通報地點看到後，給予保溫並送到哭醫院。獸醫師診斷後給予點滴及抗生素治療，穩定身體狀況後，再交由動保處毛寶貝醫療中心接手，進行傷口清創及外傷治療照護。

毛寶貝醫療中心獸醫師發現，小貓是因為脖子被橡皮筋纏繞已久，導致無法進食而脫水虛弱。傷口因橡皮筋下切較深層，癒合速度較慢，照護1個多月才完全癒合。

動保處統計，動物因被橡皮筋勒住受傷，每年會通報10多件，呼籲民眾吃用完便當後，應需將紙盒分類回收好，並且不要將橡皮筋綑綁便當盒，減少類似的受傷案件再發生。

新北市動保處表示，動保處毛寶貝醫療中心春節期間維持24小時動物救援與醫療照護服務，確保動物生命安全，民眾如果有發現動物需要救助時，可撥打「1959」動保專線，或動保處24小時通報電話(02)2959-6353報案，動保處將盡速派員前去救援。