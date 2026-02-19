李慧芝減壓良方 照護貓室友堪比教科書等級

快訊

中央社／ 台北19日電

行政院發言人李慧芝繁忙工作中自有減壓良方，原來是家中有隻貓室友Tate，只要看到Tate有好好吃飯就覺得療癒。特別的是，不同於多數人把寵物視為「毛小孩」，李慧芝視Tate為室友，雖互相依賴，但平時是人、貓各一床，屬於平等的室友關係。

李慧芝愛貓，源於小時候的異國生活。生長在外交官家庭的她，小時候曾住過沙烏地阿拉伯，有天院子突然出現一紙箱的小貓，本來要直接被送去清真寺讓善心人士認養，但其中一隻貓腳受傷，所以整箱小貓就暫居家中養傷。她回憶，「每次騎腳踏車就是一串小小貓在後面跟著跑，我也從此深深愛上可可愛愛的貓咪們。」

10多年前，李慧芝輾轉聽聞朋友家貓生了小貓，卻有隻小母貓遲未有人領養，就此結緣，並以她最喜歡的英國倫敦泰特現代美術館（Tate Modern）取名Tate。

李慧芝說，Tate不是品種貓，但推測有部分英國短毛貓血統，而天生戽斗，加上少顆虎牙，踏踏或呼嚕時容易流口水，可能是未被他人領養的主因；但對她來說這是Tate的特色，無損可愛。

李慧芝對Tate的喜愛，展現在嚴謹的具體行動上，她說，Tate牙口不好，只吃泥狀罐頭或肉泥，不能有肉絲、肉塊，而且無論飼料或是罐頭，她都會堅持無穀、拒絕不必要的膠類，且須確認標示有清楚寫出是肉的哪個部位，不能只是籠統的肉類兩字；飲水則堅持每天親自「燒開水」放涼後再給Tate喝，而非給生水或礦泉水。

為Tate的健康，她調整居家習慣，環境清潔完全不用市售化學清潔劑，改用稀釋的酒精醋水，且家中廁所門永遠緊閉，不管誰來都要遵守「鐵律」，避免Tate誤入。李慧芝甚至曾親手縫製Tate的結紮衣，現在則固定安排Tate做特定項目健檢。

問她育貓為何嚴謹如教科書等級，她笑說，她認真起來就是會瘋狂研究，而且第一次養貓當然也很謹慎。

因為平時工作繁忙，李慧芝說，陪伴Tate的時間變少，不過Tate很能自我調適，撒嬌討抱滿足需求後，就會離開去做自己的事；倒是她，會在工作空檔透過餵食機的攝影鏡頭觀察Tate，因為只要看到Tate有好好吃飯就覺得非常療癒。

有別於很多人將貓狗視為毛小孩，談到與Tate的關係，李慧芝說，她自認是平等的室友關係，並非貓咪家長，雖然互相依賴，但一人一張床，睡眠時候也各自安好。

