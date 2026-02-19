李慧芝減壓良方 照護貓室友堪比教科書等級
行政院發言人李慧芝繁忙工作中自有減壓良方，原來是家中有隻貓室友Tate，只要看到Tate有好好吃飯就覺得療癒。特別的是，不同於多數人把寵物視為「毛小孩」，李慧芝視Tate為室友，雖互相依賴，但平時是人、貓各一床，屬於平等的室友關係。
李慧芝愛貓，源於小時候的異國生活。生長在外交官家庭的她，小時候曾住過沙烏地阿拉伯，有天院子突然出現一紙箱的小貓，本來要直接被送去清真寺讓善心人士認養，但其中一隻貓腳受傷，所以整箱小貓就暫居家中養傷。她回憶，「每次騎腳踏車就是一串小小貓在後面跟著跑，我也從此深深愛上可可愛愛的貓咪們。」
10多年前，李慧芝輾轉聽聞朋友家貓生了小貓，卻有隻小母貓遲未有人領養，就此結緣，並以她最喜歡的英國倫敦泰特現代美術館（Tate Modern）取名Tate。
李慧芝說，Tate不是品種貓，但推測有部分英國短毛貓血統，而天生戽斗，加上少顆虎牙，踏踏或呼嚕時容易流口水，可能是未被他人領養的主因；但對她來說這是Tate的特色，無損可愛。
李慧芝對Tate的喜愛，展現在嚴謹的具體行動上，她說，Tate牙口不好，只吃泥狀罐頭或肉泥，不能有肉絲、肉塊，而且無論飼料或是罐頭，她都會堅持無穀、拒絕不必要的膠類，且須確認標示有清楚寫出是肉的哪個部位，不能只是籠統的肉類兩字；飲水則堅持每天親自「燒開水」放涼後再給Tate喝，而非給生水或礦泉水。
為Tate的健康，她調整居家習慣，環境清潔完全不用市售化學清潔劑，改用稀釋的酒精醋水，且家中廁所門永遠緊閉，不管誰來都要遵守「鐵律」，避免Tate誤入。李慧芝甚至曾親手縫製Tate的結紮衣，現在則固定安排Tate做特定項目健檢。
問她育貓為何嚴謹如教科書等級，她笑說，她認真起來就是會瘋狂研究，而且第一次養貓當然也很謹慎。
因為平時工作繁忙，李慧芝說，陪伴Tate的時間變少，不過Tate很能自我調適，撒嬌討抱滿足需求後，就會離開去做自己的事；倒是她，會在工作空檔透過餵食機的攝影鏡頭觀察Tate，因為只要看到Tate有好好吃飯就覺得非常療癒。
有別於很多人將貓狗視為毛小孩，談到與Tate的關係，李慧芝說，她自認是平等的室友關係，並非貓咪家長，雖然互相依賴，但一人一張床，睡眠時候也各自安好。
🧧別再只說馬到成功！2026馬年最夯117句吉祥話曝光 一開口就「馬到金來」
🧧別再只看生肖！2026年犯太歲名單曝光 名字中「這些部首」更要小心
🧧2026天赦日全攻略！6天黃金吉日＋5大禁忌 開運方位一次看
🧧春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮
🧧春節送禮別踩雷！「8樣東西」千萬不能送：送錯恐自斷財路
🧧過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。