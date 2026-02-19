小丑魚為熱門觀賞魚種 孵化幼魚要留意兩件事

電影海底總動員2003年在台上映，時隔逾20年，但劇中的小丑魚尼莫（Nemo）依然讓人記憶猶新。小丑魚近年一直都是台灣水族市場的熱門觀賞魚種，水族業者表示，只要環境對，繁殖小丑魚不難，但要注意餌料，並避免剛孵化小魚被過濾器吸走。

水族日記負責人李文祥表示，小丑魚的繁殖關鍵在於餌料，剛孵化的小丑魚需要天然餌料，不是人工飼料；以往對於影響餌料關鍵因素的紅、綠藻取得不便，但近年因生技公司推出紅綠藻類的人類健康食品，順便生產小丑魚幼魚餌料關鍵所需的藻類，使得台灣小丑魚繁殖有了巨大進展。

有小丑魚繁殖經驗的水族業者表示，正常的小丑魚成熟後，有公、母配對，環境條件對便自然會繁殖。因小丑魚會護卵，卻不會護幼魚，所以採人工養殖，孵化幼魚時要避免被過濾器吸走。許多業者繁殖採用封閉式過濾器，確保種魚健康，也避免幼魚被過濾器吸走，致使被排出魚缸外。

另外，也有業者採取孵化即撈出的作法，用小管子把幼魚一隻一隻吸出來，放到孵化槽或筒飼養。至於餌料則採用浮游生物輪蟲餵食，而輪蟲的食物則是綠藻，或無毒的紅藻等微細藻類；剛孵化的小丑魚約近5公釐，待生長至約1公分至1.5公分，即可投餵人工飼料。

李文祥認為，台灣水族業者自行成功繁殖小丑魚，或許可視為避免野生小丑魚被過度抓補、採集，為保護環境的一種訴求；但以台灣水族愛好者的需求來看，其實野生小丑魚已足夠滿足市場需求。

他說，台灣水族業者人工繁殖小丑魚，主要原因是透過育種過程，可以配出許多新花色、紋路的新品系小丑魚，可以賣貴一點的價格。不過，經大量繁殖後，價格還是會下跌，且維持同樣或近似花色，也易有近親繁殖、基因弱化的問題。

形色水族負責人林昇輝表示，以前曾經有繁殖小丑魚，因成魚「護卵不護幼」，孵化成幼魚的小丑魚可能會被其他魚或親魚誤食。因此，在繁殖小丑魚那段時間，除了將小丑魚單獨養殖外，比較安全的做法就是將受精卵撈出另行孵化，且將魚卵放在圓形的容器，避免孵出幼魚卡在四方形容器的邊邊角角而無法存活。

林昇輝指出，小丑魚幼魚餌料是輪蟲，可用綠藻、等鞭金藻養；但準備小丑魚幼魚餌料是一件麻煩的事，加上幼魚需時時照顧，繁殖太耗精神，偶爾放個長假出去玩幾天，幼魚沒人照顧都不行，後來就放棄小丑魚繁殖，現在只有養成魚販售。

有水族業者表示，正常的小丑魚，只要環境對，自然會配對授孕後孵化成幼魚，人工繁殖主要是提供適合繁殖的環境；而育種則是挑選花色配對，逐步繁殖出特殊的新花色及新的品系。

業者表示，小丑魚一個月可產卵兩次，一年約24至25次；小丑魚的授精卵大約7天孵化成幼魚，人工繁殖須在快孵化時在旁等待，一孵化馬上撈至專門供幼魚生長的魚缸。

業者認為，若一般水族愛好者，不一定要自行繁殖小丑魚，養個幾隻就好，還可搭配各種海水魚；至於對小丑魚有特別偏好、喜歡且有能力養很多小丑魚的人，或許也可自行繁殖，但須考量個人財力、時間是否允許，在興趣與能力等條件搭配得宜下，才能養出好魚。