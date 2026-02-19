高雄市刑大收留浪貓「黑豹」 成正義精神象徵

快訊

中央社／ 高雄19日電

高雄刑警大隊收留一隻可愛的黑色流浪貓「黑豹」，在員警們悉心照顧下，黑豹不僅成為高雄刑大首位吉祥物代表，大隊長鄢志豪更延伸發想推出周邊，作為刑大正義精神象徵。

位於高雄市鳳山區的刑事警察大隊地處鬧區，長期都有浪貓不時造訪，其中一隻毛色烏黑發亮、被現任大隊長鄢志豪喚作「黑豹」的黑貓，因深受出沒處偵二隊員警和內勤人員們的喜愛，進而「進駐」刑大，甚至成為高雄刑大首位吉祥物。

刑大資深員警向中央社記者表示，黑豹最早出現應是在2021年，但早期都只是像其他野貓進來晃一下就走。因黑豹通常都是從吸菸區或機車停車場小門進來，恰好就在偵二隊辦公室旁邊，許多員警和內勤人員難得看見可愛小貓，就喜歡逗弄一下或是拿小東西餵食，也是從這時慢慢確立黑豹和刑大的連結。

「大座（大隊長）開完會常常經過黑豹出現的地方，也會順便陪牠玩一下」資深員警回憶，長官的支持是整個單位人員對待黑豹的關鍵。在鄢志豪也愛貓甚至賜名的鼓勵下，不僅刑大內部員警自掏腰包陸續購買水碗、飼料碗、貓砂盆、貓抓板等用品，甚至還為避免黑豹被餵得太胖引發腸胃問題，設置了餵食行事曆。以往帶給民眾較為嚴肅形象的警局，也因黑豹的出現，逐漸變得更加溫馨。

據中央社記者觀察，黑豹固定活動區域都在刑大吸菸區和停車場周遭範圍，通常牠會在員警特地準備的「皇位」貓窩裡睡午覺，天氣晴朗時則會躺在路上曬太陽，夏天時甚至會趁員警開門時，順道鑽進辦公室吹一下冷氣，相當可愛。

不過，黑豹在大家過於愛心的餵食下，也曾出現腸胃問題被帶去看醫生，甚至被囑咐有肥胖問題，也因此才會有「餵食行事曆」的誕生，提醒經過的人即使看見可愛的黑豹，也不要衝動隨意餵食。

中央社 浪貓 辦公室

相關新聞

抱著玩偶踏出第一步 日本小獼猴パンチ成長故事掀起跨國感動

來自日本千葉縣市川市動植物園的小獼猴パンチ（punchi)，最近引起社群關注，因其成長路上努力的過程，讓跨國界的網友都為他...

毛寶貝出遊不孤單 新北動保處提醒寄養掌握5大指標

農曆春節與旅遊旺季將至，寵物寄養需求隨之升溫。新北市動保處提醒，飼主選擇寵物寄養服務時，務必確認業者是否領有有效的「特定...

桃園寵物友善地圖超過200處 春節帶毛小孩不怕沒地方

新年走春，桃園市政府打造友善寵物城市，在全市建置了30座寵物友善公園，另盤點超過200處寵物友善空間、餐廳與咖啡館，製成...

影／高雄壽山動物園除夕圍爐菜色曝光 棗子、花菜全入選

今天是除夕，高雄壽山動物園迎接馬年到來，特別為園區動物打造「金馬五吉」年菜，如象徵長久的牧草、代表吉祥的柑橘、好彩頭意涵...

彰化馬主夫妻照料超過半世紀 馬兒卸下心防坐著睡

在彰化縣線西鄉，有一處不張揚卻溫暖的馬場；72歲的林進行養馬近40年，是地方少數仍堅持守著馬匹的人。從年輕因興趣買馬、學...

調皮柴犬跳牆出走 高雄員警憑超強記憶力讓「咪魯」返家團圓

高雄市燕巢區日前深夜出現一隻柴犬在街頭遊蕩，熱心民眾通報警方。處理員警發現這隻柴犬性情溫馴、毛髮乾淨，不像遊蕩犬，帶回燕...

