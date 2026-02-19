退役搜救犬找新主人像嫁女兒 具愛心有庭院優先

搜救犬屆齡或因病退休必須尋找新主人，對台東縣消防局來說其心情就像嫁女兒，要找到最適合家庭，不僅要有愛心，最好新主人家裡能有庭院。

曾參加過民國113年0403花蓮強震搜救女老師的台東縣消防局搜救犬「初二」，去年因髖骨健康因素被醫生要求退役。

當「初二」因病必須提早退役，尋找新主人的消息發布後，有10組家庭爭取當初二新主人，但經面試、訪視環境後僅有1個家庭適合，但最後也放棄。

台東縣消防局副局長林建誠告訴中央社記者，10組家庭中有9組家庭不適合，有人要把初二養在田裡，有人要綁在工廠看門，有的家裡沒有庭院，這些都會造成屎尿堆在一起，曝曬太陽，喝不到乾淨的水，因此都不適合。

有名婦女非常喜歡，一再懇求拜託、掛保證會給初二最好的待遇。但因為她租小套房，空間緊迫，沒有活動空間，晚上又要加班，狗狗幾乎一整天就關在套房內，像這樣的環境也是不適合。

他說，其中有一名女子，面試和訪視都通過，但因為即將擔任保母，她詢問孩童的父母親均不願意讓她領養初二，因此忍痛放棄。

「牠像我的女兒一樣，也曾是生死交關的伙伴，退役找新主人就像嫁女兒一般，要謹慎為牠找到好人家」，初二的領犬員張欽勇說，親自幫初二面試和訪視，就是要幫初二找到「好親家」。

林建誠表示，不僅要幫退役的搜救犬找到好親家，也希望不要被「退貨」，因此交給新主人前，會給予搜救犬「社會化」的訓練；例如過去訓練是搜救，退役後到新主人家就成為一般家犬，要訓練看車、過馬路。

「實在是找不到合適的新主人」，林建誠表示，目前初二由牠的領犬員張欽勇暫時帶回家，如果傷勢好轉，有機會再回役。

林建誠表示，認養退役搜救犬的資格第一優先順位是領犬員或消防局人員，接著是台東縣居民，如無適合才會再開放外縣市民眾。認養者須具備愛心，並認同動物保護及動物福利理念，家庭環境要適合，且願意配合搜救犬小組進行不定期訪視，讓搜救犬享有幸福快樂的退休生活。

台東縣消防局表示，「搜救犬分隊」目前共有5隻通過國家級認證的搜救犬，具備應對震災、山域迷失及倒塌建築等多元任務能力。其中，搜救犬JODIE更在去年馬太鞍溪堰塞湖溢流的花蓮光復地區救援任務中，展現優異實戰能力。