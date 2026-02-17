抱著玩偶踏出第一步 日本小獼猴パンチ成長故事掀起跨國感動
來自日本千葉縣市川市動植物園的小獼猴パンチ（punchi)，最近引起社群關注，因其成長路上努力的過程，讓跨國界的網友都為他感動不已。
市川市動植物園於2月5日在社群平台「X」的官方帳號介紹パンチ的故事，短短數日，透過跨國界網友的分享，讓パンチ的感人故事迅速被分享，甚至吸引大量人潮入園為パンチ加油打氣，完全在園方意料之外。
根據日本《每日新聞》採訪パンチ的飼養員指出，パンチ出生於2025年7月26日，出生後因母親並無任何哺育幼崽的跡象，後續由動物園飼養員接手進行人工餵養。
飼養員表示，通常猴子出生後不久，就會緊緊抓住母親的皮毛，以獲得安全感並增強肌肉力量。但パンチ沒有這樣的機會，所以飼養員嘗試其他方法，給他捲起來的毛巾和各種毛絨玩具。其中，パンチ最喜歡的是一個紅毛猩猩絨毛玩偶。 飼養員說，「這個猩猩絨毛玩偶看起來很像猴子，我想這給了他一種安全感」。
飼養員為了讓パンチ將來有一天能夠輕鬆的融入猴群，決定盡可能讓他接觸到其他猴子的氣味和聲音，今年1月19日開始讓パンチ接觸、嘗試融入其他猴群。起初，其他猴子對パンチ很警惕，當他試圖靠近時，就會受到恐嚇，所以パンチ也不敢放開他的毛絨玩具。
即使害怕、被排擠，パンチ還是勇敢踏出步伐，嘗試與其他猴群親近。最近的好消息是，パンチ已經被年長的猴群接納，並親切的幫他理毛，感動全網關注パンチ生活的雲端爸媽。
其實大眾也在パンチ身上，看見成長路上曾經的自己，也透過パンチ，再一次教會著大家，什麼是勇敢，「勇敢是，即使不安，仍想辦法繼續前進」。
