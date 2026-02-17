快訊

鄭麗文除夕撞鐘手中紅繩「2度劇烈抖動」引熱議 國民黨回應

過一個功德殊勝的馬年！西藏神山轉好運

蔣經國日記／1972春節美中上海公報 金馬悄升一級戰備

聽新聞
0:00 / 0:00

毛寶貝出遊不孤單 新北動保處提醒寄養掌握5大指標

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市動保處提醒，飼主選擇寵物寄養服務時，務必確認業者是否領有有效的「特定寵物業許可證」，並符合動物保護法相關規定。圖／新北市動保處提供
新北市動保處提醒，飼主選擇寵物寄養服務時，務必確認業者是否領有有效的「特定寵物業許可證」，並符合動物保護法相關規定。圖／新北市動保處提供

農曆春節與旅遊旺季將至，寵物寄養需求隨之升溫。新北市動保處提醒，飼主選擇寵物寄養服務時，務必確認業者是否領有有效的「特定寵物業許可證」，並符合動物保護法相關規定，避免將毛寶貝送進無照或管理鬆散的場所，影響健康與安全。

動保處表示，合法且合格的寄養業者，應具備專業專任人員、完善照護機制與透明的每日回報制度，才能讓寵物在飼主外出期間獲得妥善照顧。飼主寄養前應親自到場參觀環境，並掌握「安、人、異、監、報」5大重點指標。

所謂「安」，是指安全且通風良好的飼養環境；「人」則為具備專業資格的專任人員照護；「異」為明確的異常狀況處置與緊急醫療處理程序；「監」為24小時監視器監控；「報」則是每日主動回報寵物健康與活動狀況。寄養空間應確實清潔消毒並落實物理隔離，避免交叉感染，業者也應提供定型化契約，保障雙方權益。

動保處指出，近期接獲民眾檢舉，一家寵物美容院無照經營寄養業務，經稽查發現門口懸掛的特定寵物寄養業許可證已失效，依法開罰新臺幣10萬元並責令停業。非法寵物旅館常見缺乏消毒清潔、專業人員管理與緊急處理措施，甚至在私人場域經營難以稽查，不受動保法與特定寵物業管理辦法規範，發生糾紛時飼主往往投訴無門。

動保處強調，依法懸掛未過期的特定寵物業許可證，並通過年度查核或評鑑，才是合法營業的基本條件。若查獲非法經營寄養業務，違反動保法第22條規定，最高可處新臺幣300萬元罰鍰，並命其停業。

此外，自民國113年起，動保處也攜手新北市寵物商業同業公會推動「新北市特定寵物業業者自我環境管理提升計畫」，強化寄養環境與照護標準，經審查合格後方可合法營業，盼全面提升寄養品質。

動保處呼籲，毛寶貝是家庭重要成員，飼主外出前更應慎選合法、透明且值得信賴的寄養場所。民眾可至農業部寵物管理資訊網查詢合法寵物旅館名單，若發現疑似違法寄養行為，可撥打動保處檢舉專線或1999市民熱線通報，共同維護新北市友善動物的寄養環境。

新北市動保處提醒，飼主選擇寵物寄養服務時，務必確認業者是否領有有效的「特定寵物業許可證」，並符合動物保護法相關規定。圖／新北市動保處提供
新北市動保處提醒，飼主選擇寵物寄養服務時，務必確認業者是否領有有效的「特定寵物業許可證」，並符合動物保護法相關規定。圖／新北市動保處提供
新北市動保處提醒，飼主選擇寵物寄養服務時，務必確認業者是否領有有效的「特定寵物業許可證」，並符合動物保護法相關規定。圖／新北市動保處提供
新北市動保處提醒，飼主選擇寵物寄養服務時，務必確認業者是否領有有效的「特定寵物業許可證」，並符合動物保護法相關規定。圖／新北市動保處提供
新北市動保處提醒，飼主選擇寵物寄養服務時，務必確認業者是否領有有效的「特定寵物業許可證」，並符合動物保護法相關規定。圖／新北市動保處提供
新北市動保處提醒，飼主選擇寵物寄養服務時，務必確認業者是否領有有效的「特定寵物業許可證」，並符合動物保護法相關規定。圖／新北市動保處提供

寵物 寄養

延伸閱讀

毛寶貝返鄉突生病怎辦？新北彙整111間動物醫院春節營業時間

馬年迎春 新北毛寶貝園區辦應景展覽帶民眾認識馬匹科普知識

獨居長者生病難飼養 北市動保處要幫毛孩找新家

新北動保處票選冠軍路線一日遊今開團 推寵物友善旅遊及模範飼主公約

相關新聞

毛寶貝出遊不孤單 新北動保處提醒寄養掌握5大指標

農曆春節與旅遊旺季將至，寵物寄養需求隨之升溫。新北市動保處提醒，飼主選擇寵物寄養服務時，務必確認業者是否領有有效的「特定...

桃園寵物友善地圖超過200處 春節帶毛小孩不怕沒地方

新年走春，桃園市政府打造友善寵物城市，在全市建置了30座寵物友善公園，另盤點超過200處寵物友善空間、餐廳與咖啡館，製成...

影／高雄壽山動物園除夕圍爐菜色曝光 棗子、花菜全入選

今天是除夕，高雄壽山動物園迎接馬年到來，特別為園區動物打造「金馬五吉」年菜，如象徵長久的牧草、代表吉祥的柑橘、好彩頭意涵...

彰化馬主夫妻照料超過半世紀 馬兒卸下心防坐著睡

在彰化縣線西鄉，有一處不張揚卻溫暖的馬場；72歲的林進行養馬近40年，是地方少數仍堅持守著馬匹的人。從年輕因興趣買馬、學...

調皮柴犬跳牆出走 高雄員警憑超強記憶力讓「咪魯」返家團圓

高雄市燕巢區日前深夜出現一隻柴犬在街頭遊蕩，熱心民眾通報警方。處理員警發現這隻柴犬性情溫馴、毛髮乾淨，不像遊蕩犬，帶回燕...

謝謝你的陪伴！52歲非洲象「阿里」情人節辭世 全台非洲象僅剩木柵動物園「千惠」

高雄市壽山動物園陪伴無數市民成長的非洲象「阿里」，前天情人節凌晨離世，享年五十二歲。壽山動物園內，因阿里去世，已沒大象可...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。