毛寶貝出遊不孤單 新北動保處提醒寄養掌握5大指標

農曆春節與旅遊旺季將至，寵物寄養需求隨之升溫。新北市動保處提醒，飼主選擇寵物寄養服務時，務必確認業者是否領有有效的「特定寵物業許可證」，並符合動物保護法相關規定，避免將毛寶貝送進無照或管理鬆散的場所，影響健康與安全。

動保處表示，合法且合格的寄養業者，應具備專業專任人員、完善照護機制與透明的每日回報制度，才能讓寵物在飼主外出期間獲得妥善照顧。飼主寄養前應親自到場參觀環境，並掌握「安、人、異、監、報」5大重點指標。

所謂「安」，是指安全且通風良好的飼養環境；「人」則為具備專業資格的專任人員照護；「異」為明確的異常狀況處置與緊急醫療處理程序；「監」為24小時監視器監控；「報」則是每日主動回報寵物健康與活動狀況。寄養空間應確實清潔消毒並落實物理隔離，避免交叉感染，業者也應提供定型化契約，保障雙方權益。

動保處指出，近期接獲民眾檢舉，一家寵物美容院無照經營寄養業務，經稽查發現門口懸掛的特定寵物寄養業許可證已失效，依法開罰新臺幣10萬元並責令停業。非法寵物旅館常見缺乏消毒清潔、專業人員管理與緊急處理措施，甚至在私人場域經營難以稽查，不受動保法與特定寵物業管理辦法規範，發生糾紛時飼主往往投訴無門。

動保處強調，依法懸掛未過期的特定寵物業許可證，並通過年度查核或評鑑，才是合法營業的基本條件。若查獲非法經營寄養業務，違反動保法第22條規定，最高可處新臺幣300萬元罰鍰，並命其停業。

此外，自民國113年起，動保處也攜手新北市寵物商業同業公會推動「新北市特定寵物業業者自我環境管理提升計畫」，強化寄養環境與照護標準，經審查合格後方可合法營業，盼全面提升寄養品質。

動保處呼籲，毛寶貝是家庭重要成員，飼主外出前更應慎選合法、透明且值得信賴的寄養場所。民眾可至農業部寵物管理資訊網查詢合法寵物旅館名單，若發現疑似違法寄養行為，可撥打動保處檢舉專線或1999市民熱線通報，共同維護新北市友善動物的寄養環境。 新北市動保處提醒，飼主選擇寵物寄養服務時，務必確認業者是否領有有效的「特定寵物業許可證」，並符合動物保護法相關規定。圖／新北市動保處提供