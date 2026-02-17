幼訓到一線尖兵 台美基因結晶緝毒犬Rafa破大案獲表揚

在春節前夕忙碌的海關關區，各種氣味交織，其中有一抹咖啡色身影格外引人注目，牠是剛滿7歲、來自台北關的緝毒犬Rafa。憑藉靈敏的嗅覺，Rafa曾在1年內成功查緝5件重大毒品案，更因此獲頒114年績優緝毒犬，堪稱「最萌反毒英雄」。

為了防堵毒品流入台灣，海關除了與檢、警、調等單位合作緝毒，也運用緝毒犬部隊協助查緝走私毒品案，每天由領犬員與緝毒犬前往航廈、港口、郵局或倉儲等地執行勤務與就地訓練，守護國門防線。

一般來說，緝毒犬的培訓過程從一出生就開始了，首先在3個月前的幼犬階段，會由培訓中心給予氣味、環境刺激，接著在3個月至1歲大間進入寄養家庭，認識、體驗大眾化的人事物，期間也要定期回到中心做評鑑，直到1歲至1歲3個月左右，再展開正式訓練課程，最終能成功結訓者占比約僅2至3成。

不同於多數緝毒犬為黑色或黃色的拉布拉多，Rafa的母親是台美冷凍犬隻精液移轉合作的結晶，由於擁有來自美國國土安全部運輸安全署外公的基因，因此天生擁有咖啡色毛色。

關務署緝毒犬培訓中心訓練師吳俊昇表示，根據國際研究，多數咖啡色的犬隻性情比較敏感，成為工作犬的比例相對偏低，但Rafa在幼犬及訓練階段就展現超越同儕的穩定性，除了擁有搜尋慾望，牠也不太容易因為環境變化而分心，可以專注地玩遊戲。

他回顧，Rafa不僅在1歲半時就順利於應屆通過基礎訓練，之後在關區半年過渡發展，再返緝毒犬培訓中心進行召回訓練，經整體評估合格後，2歲時正式編列為緝毒犬，也是手足中唯一躋身緝毒犬的犬隻。

吳俊昇提到，緝毒犬的工作環境充滿挑戰，運毒者為了躲避查緝，經常將毒品夾藏在瓶罐、衣服內層，因此必須學會如何從複雜的氣味圖像中鎖定目標氣味，且除了大麻、愷他命、海洛因等5種屬於正式課程的毒品氣味，每年也要因應新興毒品、新的走私樣態召回加訓。

「牠聞到的不是單一氣味，而是整體的百分比」，吳俊昇解釋，即使行李箱內充滿香水、食品、衣物，Rafa仍能從中精準嗅查、發現目標物。114年7月22日，便展現了一場精彩的查緝行動：當時Rafa從海關貨區前端就捕捉到微弱的大麻花氣味，隨即展開一連串、長距離追蹤，最終成功查獲單件重達4公斤的大麻花。

吳俊昇說，有些狗可能追到一半就會放棄了，但Rafa在訓練時，常常都是第一個找到目標物的犬隻，且就算物品被藏匿在高處，也會展現勇於追蹤味道的一面，有著鍥而不捨的韌性。

吳俊昇透露，領犬員形容Rafa的性情穩定且淡定，但在玩遊戲時就會展現反差的一面，玩得很瘋，得到玩具剎那的開心程度，彷彿已獲得最好的獎賞。目前Rafa已經7歲了，仍處於體能與工作能力的巔峰，還是會以牠最熱愛的搜查遊戲，在國門第一線守護台灣。