快訊

蘆洲湧蓮寺國運「下下籤」 警惕執政者做任何事都要謹慎不能草率

是否持續提供台灣武器？川普證實正和習近平溝通 「很快會做決定」

賴總統初一龍山寺參拜許三願 喊話立院總預算盡快審過「要為國家人民設想」

幼訓到一線尖兵 台美基因結晶緝毒犬Rafa破大案獲表揚

中央社／ 台北17日電

在春節前夕忙碌的海關關區，各種氣味交織，其中有一抹咖啡色身影格外引人注目，牠是剛滿7歲、來自台北關的緝毒犬Rafa。憑藉靈敏的嗅覺，Rafa曾在1年內成功查緝5件重大毒品案，更因此獲頒114年績優緝毒犬，堪稱「最萌反毒英雄」。

為了防堵毒品流入台灣，海關除了與檢、警、調等單位合作緝毒，也運用緝毒犬部隊協助查緝走私毒品案，每天由領犬員與緝毒犬前往航廈、港口、郵局或倉儲等地執行勤務與就地訓練，守護國門防線。

一般來說，緝毒犬的培訓過程從一出生就開始了，首先在3個月前的幼犬階段，會由培訓中心給予氣味、環境刺激，接著在3個月至1歲大間進入寄養家庭，認識、體驗大眾化的人事物，期間也要定期回到中心做評鑑，直到1歲至1歲3個月左右，再展開正式訓練課程，最終能成功結訓者占比約僅2至3成。

不同於多數緝毒犬為黑色或黃色的拉布拉多，Rafa的母親是台美冷凍犬隻精液移轉合作的結晶，由於擁有來自美國國土安全部運輸安全署外公的基因，因此天生擁有咖啡色毛色。

關務署緝毒犬培訓中心訓練師吳俊昇表示，根據國際研究，多數咖啡色的犬隻性情比較敏感，成為工作犬的比例相對偏低，但Rafa在幼犬及訓練階段就展現超越同儕的穩定性，除了擁有搜尋慾望，牠也不太容易因為環境變化而分心，可以專注地玩遊戲。

他回顧，Rafa不僅在1歲半時就順利於應屆通過基礎訓練，之後在關區半年過渡發展，再返緝毒犬培訓中心進行召回訓練，經整體評估合格後，2歲時正式編列為緝毒犬，也是手足中唯一躋身緝毒犬的犬隻。

吳俊昇提到，緝毒犬的工作環境充滿挑戰，運毒者為了躲避查緝，經常將毒品夾藏在瓶罐、衣服內層，因此必須學會如何從複雜的氣味圖像中鎖定目標氣味，且除了大麻、愷他命、海洛因等5種屬於正式課程的毒品氣味，每年也要因應新興毒品、新的走私樣態召回加訓。

「牠聞到的不是單一氣味，而是整體的百分比」，吳俊昇解釋，即使行李箱內充滿香水、食品、衣物，Rafa仍能從中精準嗅查、發現目標物。114年7月22日，便展現了一場精彩的查緝行動：當時Rafa從海關貨區前端就捕捉到微弱的大麻花氣味，隨即展開一連串、長距離追蹤，最終成功查獲單件重達4公斤的大麻花。

吳俊昇說，有些狗可能追到一半就會放棄了，但Rafa在訓練時，常常都是第一個找到目標物的犬隻，且就算物品被藏匿在高處，也會展現勇於追蹤味道的一面，有著鍥而不捨的韌性。

吳俊昇透露，領犬員形容Rafa的性情穩定且淡定，但在玩遊戲時就會展現反差的一面，玩得很瘋，得到玩具剎那的開心程度，彷彿已獲得最好的獎賞。目前Rafa已經7歲了，仍處於體能與工作能力的巔峰，還是會以牠最熱愛的搜查遊戲，在國門第一線守護台灣。

氣味 毒品 咖啡

延伸閱讀

台南開車上台北取款 「收水手」吸毒辯提神 車上藏668萬現金被逮

北市警破依托咪酯分裝場 循線抓第三層藥頭…還有2毒友「幫忙分裝」

荒謬...玩家訂《33 號遠征隊》美術設定集 被海關懷疑是古代文物而慘遭扣留

趙薇封殺4年復出無望！16歲愛女罕見露面　超美基因曝光

相關新聞

桃園寵物友善地圖超過200處 春節帶毛小孩不怕沒地方

新年走春，桃園市政府打造友善寵物城市，在全市建置了30座寵物友善公園，另盤點超過200處寵物友善空間、餐廳與咖啡館，製成...

影／高雄壽山動物園除夕圍爐菜色曝光 棗子、花菜全入選

今天是除夕，高雄壽山動物園迎接馬年到來，特別為園區動物打造「金馬五吉」年菜，如象徵長久的牧草、代表吉祥的柑橘、好彩頭意涵...

彰化馬主夫妻照料超過半世紀 馬兒卸下心防坐著睡

在彰化縣線西鄉，有一處不張揚卻溫暖的馬場；72歲的林進行養馬近40年，是地方少數仍堅持守著馬匹的人。從年輕因興趣買馬、學...

調皮柴犬跳牆出走 高雄員警憑超強記憶力讓「咪魯」返家團圓

高雄市燕巢區日前深夜出現一隻柴犬在街頭遊蕩，熱心民眾通報警方。處理員警發現這隻柴犬性情溫馴、毛髮乾淨，不像遊蕩犬，帶回燕...

謝謝你的陪伴！52歲非洲象「阿里」情人節辭世 全台非洲象僅剩木柵動物園「千惠」

高雄市壽山動物園陪伴無數市民成長的非洲象「阿里」，前天情人節凌晨離世，享年五十二歲。壽山動物園內，因阿里去世，已沒大象可...

新北去年52件鯨豚海龜擱淺通報 3活體海龜成功野放

今天小年夜也是世界鯨魚日，新北市海岸線長、海洋生態豐富，海洋生物面臨與多挑戰，新北市動保處舉辦「鯨豚海龜保育教育分享會」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。