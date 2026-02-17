快訊

桃園寵物友善地圖超過200處 春節帶毛小孩不怕沒地方

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市農業局推寵物友善地圖，全市超過200處景點、餐廳供選擇。圖／桃園市政府農業局提供
新年走春，桃園市政府打造友善寵物城市，在全市建置了30座寵物友善公園，另盤點超過200處寵物友善空間、餐廳與咖啡館，製成地圖及4大寵物輕旅行路線，歡迎民眾到桃園走春。

農業局長陳冠義表示，桃園去年底建置維護達30座寵物友善公園與友善專區，分佈於全市13個行政區。寵物公園除了提供毛孩安全奔跑的空間，也多設有狗屋、安全圍欄、清潔袋箱及基本訓練設施。

部分園區更結合相關動保設施，南昌森林運動公園擁有全台首座公立寵物游泳池與相關教育訓練設施，桃園棒球場有全台首座職棒球場寵物專區，中壢過嶺森林公園設有雙層圍籬寵物友善專區。

桃園市動保處長王得吉說，虎頭山林蔭密布，竹圍漁港吹海風看夕陽，石門大圳路線平緩適合散步或騎自行車，漫步大溪老街欣賞巴洛克建築風情，都是不錯選擇。除戶外空間外，桃園寵物友善餐飲風氣也逐漸成形，以犬貓陪伴空間為主的咖啡店、強調戶外或半戶外用餐的輕食餐廳愈來愈多。相關資訊，可至桃園市政府動物保護處官網查詢。

寵物 桃園 森林公園

