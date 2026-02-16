影／高雄壽山動物園除夕圍爐菜色曝光 棗子、花菜全入選

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
庫你庫你豬首次在壽山動物園圍爐，牠們享用紫心地瓜、橙蜜香小番茄及草莓等蔬果。圖／高雄市觀光局提供
庫你庫你豬首次在壽山動物園圍爐，牠們享用紫心地瓜、橙蜜香小番茄及草莓等蔬果。圖／高雄市觀光局提供

今天是除夕，高雄壽山動物園迎接馬年到來，特別為園區動物打造「金馬五吉」年菜，如象徵長久的牧草、代表吉祥的柑橘、好彩頭意涵的紅蘿蔔，以及帶有圓滿意味的棗子及諧音「發財」的花菜，依不同物種的營養需求客製化年菜拼盤。

觀光局長高閔琳說，「金馬五吉」年菜的命名是取台語諧音「有錢」，園方為迷你馬準備牧草料，希望駿馬長伴大小朋友，另為長鼻浣熊準備紅蘿蔔及柑橘切片組成金馬蔬果拼盤，祝福新春好彩頭、平安吉祥。黑熊「瑪莉」老奶奶則是享用紅心芭樂、紫心地瓜、油菜花、大白菜、棗子及橙蜜香小番茄等健康時蔬。

庫你庫你豬首次參與園區圍爐，大快朵頤品嘗紫心地瓜、橙蜜香小番茄及草莓等蔬果。黑猩猩「莉忠」可享用柑橘、棗子、番茄、青江菜、豌豆及黃瓜組成的超澎湃年節蔬果禮盒，黑猩猩「美珍」及「曼華」則優雅享用九宮格蔬果盒及蔬果竹簍佳餚。

壽山動物園表示，今年園方攜手志工利用回收物品製作應景覓食玩具與年節裝飾品，比如使用二手褲子縫製白虎尾巴逗貓棒及斑馬造型臀，也在狐獴展場及孟加拉虎展場張貼春聯，另特別邀請西拉雅風景管理處前處長張隆城揮毫手寫春聯，為園區增添節慶氛圍。

動物園提醒，今天除夕休園，園區停車位有限，2月17日至22日要前往動物園的遊客可將車子停放鹽埕埔捷運站周邊，再轉乘56號公車，也可於鼓山二路西側停車場轉搭付費接駁車上山。

壽山動物園邀請西拉雅風景管理處前處長張隆城揮毫手寫春聯， 狐獴的家年味濃厚。圖／高雄市觀光局提供
壽山動物園邀請西拉雅風景管理處前處長張隆城揮毫手寫春聯， 狐獴的家年味濃厚。圖／高雄市觀光局提供
紅毛猩猩「阿宏」裹上客家花布歡賀新年。圖／高雄市觀光局提供
紅毛猩猩「阿宏」裹上客家花布歡賀新年。圖／高雄市觀光局提供
長鼻浣熊開心品嘗特製金馬蔬果拼盤，裡面是紅蘿蔔及柑橘切片。圖／高雄市觀光局提供
長鼻浣熊開心品嘗特製金馬蔬果拼盤，裡面是紅蘿蔔及柑橘切片。圖／高雄市觀光局提供

壽山動物園 斑馬 柑橘

