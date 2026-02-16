彰化馬主夫妻照料超過半世紀 馬兒卸下心防坐著睡

在彰化縣線西鄉，有一處不張揚卻溫暖的馬場；72歲的林進行養馬近40年，是地方少數仍堅持守著馬匹的人。從年輕因興趣買馬、學騎馬，到成立「濱海騎馬俱樂部」推廣馬術，後來轉型為休閒觀光空間，飼養6隻迷你馬，成為不少親子記憶中的風景。只是隨著年紀漸長、後繼無人，他坦言，馬場可能在幾年後停止對外開放。

林進行退休前在線西衛生所擔任檢驗員；童年在芳苑長大，常見父親以海牛運送貨物到五分車站，與動物為伴的畫面深深烙印心中。他自認性情浪漫，喜歡攝影與寫詩，30多歲接觸馬術後一頭栽進去，也因此與同年出生的妻子結緣。兩人一起養馬、跑馬，他籌組「濱海騎馬俱樂部」，與同好交流騎乘技巧與心得，那些年奔馳的身影，如今仍留在泛黃的照片裡。

921地震後，他將馬場轉型為休閒觀光，改養迷你馬，多年來有馬匹年老離世，也有新生命誕生，最小的一匹去年才出生，尚未滿1歲。

他回憶，那次外出旅遊時心裡隱隱覺得家中母馬將生產，果然接到妻子緊急來電，他在電話中一步步指導接生，過程一度難產，直到得知小馬順利出生，才鬆了一口氣。

林進行說，每匹馬都有自己的脾氣與小習慣，有的會發出特別的聲音，讓不知道的民眾嚇一跳；有的愛晃來晃去，像在自得其樂。

林進行也說，ㄧ般馬多是站著睡覺，主要是防禦天性，而他養的馬都可卸下心防坐著睡，「對腿的傷害也比較小」。

為了照顧馬匹，林進行夫妻倆多年來幾乎鮮少一起遠行超過兩天，總是輪流外出，一人守著馬場。每天傍晚，也會牽著馬匹出來放風，鄰居知道時間一到，林家門前就會出現小小馬影，不少孩子特地來看馬。

林進行說，與馬相伴一輩子，獲得很多樂趣；因為這些馬，他結識許多人，也見證無數孩子與馬互動時的快樂。但因年紀漸長，林進行評估可能幾年後馬場不再對外開放，但他仍會繼續照顧牠們，但與馬的緣分，不會結束。 彰化線西鄉「白馬的家」負責人林進行經營近40年，牆上掛滿年輕時期馬的英姿。記者林敬家／攝影 72歲林進行（右）與妻年輕時都愛騎馬運動，留下許多珍貴影像。圖／林進行提供 彰化線西鄉「白馬的家」飼養6匹迷你馬，場主還設計歐式建築，吸引許多遊客拍照。記者林敬家／攝影