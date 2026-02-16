調皮柴犬跳牆出走 高雄員警憑超強記憶力讓「咪魯」返家團圓

高雄市燕巢區日前深夜出現一隻柴犬在街頭遊蕩，熱心民眾通報警方。處理員警發現這隻柴犬性情溫馴、毛髮乾淨，不像遊蕩犬，帶回燕巢分駐所安置。員警聯想一年多前曾處理一起「陌生人遛狗」事件，聯繫飼主證實，家中愛犬確實走失且著急不已，數小時後順利幫「咪魯」找到主人，開心回家團聚。

岡山分局燕巢分駐所12日深夜接獲報案，指稱燕巢區街頭有一隻可愛柴犬疑似走失，因深夜車流量大，為確保犬隻安全，先將牠帶返所內妥善照料，提供飲水與避寒處。

走失柴犬身上沒有任何聯絡資訊，需要隔日一早前往動物醫院掃描晶片才能進一步找尋飼主。員警猛然想起，一年多前曾經處理柴犬協尋案，當時一個工人看見柴犬可愛帶走逗弄，飼主苦等不到愛犬返家報警求助，懷疑可能同一隻柴犬「咪魯」再度走失。

員警翻閱紀錄，比對犬隻毛色與體型等細節，成功聯繫飼主。女飼主證實愛犬「咪魯」真的走失在外，家人正焦急不已，得知「咪魯」下落，凌晨時分趕赴警局帶愛犬回家。

女飼主說，「咪魯」很貪玩，多次從住家跳牆外出遊玩，為此家中圍牆加裝擋板還是擋不住，非常感謝員警幫她找回愛犬。 可愛柴犬「咪魯」離家走失，女飼主（右）前往燕巢分駐所領回時開心不已。圖／警方提供