調皮柴犬跳牆出走 高雄員警憑超強記憶力讓「咪魯」返家團圓
高雄市燕巢區日前深夜出現一隻柴犬在街頭遊蕩，熱心民眾通報警方。處理員警發現這隻柴犬性情溫馴、毛髮乾淨，不像遊蕩犬，帶回燕巢分駐所安置。員警聯想一年多前曾處理一起「陌生人遛狗」事件，聯繫飼主證實，家中愛犬確實走失且著急不已，數小時後順利幫「咪魯」找到主人，開心回家團聚。
岡山分局燕巢分駐所12日深夜接獲報案，指稱燕巢區街頭有一隻可愛柴犬疑似走失，因深夜車流量大，為確保犬隻安全，先將牠帶返所內妥善照料，提供飲水與避寒處。
走失柴犬身上沒有任何聯絡資訊，需要隔日一早前往動物醫院掃描晶片才能進一步找尋飼主。員警猛然想起，一年多前曾經處理柴犬協尋案，當時一個工人看見柴犬可愛帶走逗弄，飼主苦等不到愛犬返家報警求助，懷疑可能同一隻柴犬「咪魯」再度走失。
員警翻閱紀錄，比對犬隻毛色與體型等細節，成功聯繫飼主。女飼主證實愛犬「咪魯」真的走失在外，家人正焦急不已，得知「咪魯」下落，凌晨時分趕赴警局帶愛犬回家。
女飼主說，「咪魯」很貪玩，多次從住家跳牆外出遊玩，為此家中圍牆加裝擋板還是擋不住，非常感謝員警幫她找回愛犬。
🐴金馬報喜迎新年
🧧別再只說馬到成功！2026馬年最夯117句吉祥話曝光 一開口就「馬到金來」
🧧別再只看生肖！2026年犯太歲名單曝光 名字中「這些部首」更要小心
🧧2026天赦日全攻略！6天黃金吉日＋5大禁忌 開運方位一次看
🧧春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮
🧧春節送禮別踩雷！「8樣東西」千萬不能送：送錯恐自斷財路
🧧過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。