謝謝你的陪伴！52歲非洲象「阿里」 情人節辭世

聯合報／ 記者林保光／高雄報導
壽山動物園大象「阿里」情人節凌晨去世，過年到園內看不到大象了。記者劉學聖／攝影
壽山動物園大象「阿里」情人節凌晨去世，過年到園內看不到大象了。記者劉學聖／攝影

高雄市壽山動物園陪伴無數市民成長的非洲象「阿里」，前天情人節凌晨離世，享年五十二歲。壽山動物園內，因阿里去世，已沒大象可看。阿里離世後，全台只剩下台北市立動物園的「千惠」，成為全台碩果僅存的非洲象。由於全球保育觀念提高，動物園已很難再購買非洲象。

壽山動物園園方昨天證實消息，表示阿里近日並無明顯異狀，將委請國立屏東科技大學獸醫院詳細檢查，釐清死因。園方指出，阿里個性聰穎、帶點調皮，常以獨特方式考驗保育員耐心。牠會在保育員清掃內舍時「突襲」，或在沖澡時趁機多喝幾口水、踩踏水池戲水，牠還會用象鼻扭開水龍頭沖水消暑。唯有取得牠信任的保育員，才能近距離餵食。

保育員林裕強回憶，剛接手照養時，阿里對陌生人充滿防備，心中仍依賴熟悉對象，直到彼此建立信任，才能陪伴牠走過生命後半段，是十分珍貴的緣分。另名保育員王宥翔也表示，阿里雖體型龐大卻心思細膩，能分辨熟悉聲音與氣味，只要聽見熟悉呼喚，就會緩步靠近、擺動長鼻回應，「牠不只是照養對象，更像家人與夥伴。」

阿里一九七八年自美國來台，是園區最具代表性的動物之一，見證動物園搬遷、改建與再出發的重要時刻。牠也參與即將播出的影集「動物園」拍攝，在保育員全程陪同與安全評估下入鏡。園方表示，曾與牠對戲的演員李淳得知消息後表示不捨，感謝牠為劇組留下美好回憶。

