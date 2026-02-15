臺北動物園「馬年走春」活動攻略搶先看

照片取自臺北市立動物園

2026年適逢生肖馬年，為了迎接農曆新年的到來，臺北市立動物園特別準準備一系列「馬」不停蹄的應景活動。除了除夕（2月16日）休園準備吃年夜飯外，大年初一到初六天天都有驚喜，邀請大家一起來動物園踏青、領開運金，讓新的一年元氣滿滿！以蒙古野馬、查普曼斑馬設計的3款「馬年限定門票」即日起開始發行，只要在動物園大門右側自動售票機購票就能獲得馬年限定（限量）票卡，等待大家趁著年節走春遊園蒐集！2月17日起春節期間每日正常開放，新年農曆正月初一至初三（2月17日至19日）每天上午11:00「動物朋友來開運」將在園內廣場舞台由動物布偶一起發送限量馬年開運金，今年的開運小物以躍動的蒙古野馬為主題，並且和文山區在地的台北市木柵忠順廟合作，為幸運民眾帶來元氣滿滿的新春。

2026年新年動物園特別為農曆生肖屬「馬」的民眾準備驚喜「屬馬入園禮」，正月初一至初六（2月17日至22日），農曆生肖屬馬的遊客入園時可以到遊客服務中心兌換限量「馬屁屁貼紙」，有著野馬、斑馬等大型草食動物野屁股的可愛模樣，還加入木柵忠順廟「保儀大夫」Q版「尪公」一起祝福太歲屬馬的遊客平安順遂。

初一至初六（2月17日至22日）園區賣店聯合推出「馬年刮刮樂」活動，於園區內「單張」發票或收據消費金額滿新台幣500元 (含) 以上，出示當日發票或收據，即可到永續食堂（主軸步道涼亭）兌換刮刮樂乙張，有機會加碼再抽好禮！

近期其備受關注的動物認養計畫規劃「馬麻吉春節專案」，正月初一至初五（2月17日至21日）10:00-15:30在大貓熊館1樓出口處，推出「財富密馬辦卡禮」、「神馬攏賀新春組合」等方案，邀請關心野生動物的民眾今一份心力，支持動物園保育研究計畫。春節連假期間教育中心入口旁的Mni Zoo商店、及永續食堂涼亭的文創市集，都歡迎遊客拜訪，帶回一份紀念旅行的禮物，把過年的紅包翻轉成為瀕危動物的助力。

2月21日大年初五「世界穿山甲日World Pangolin Day」，動物園大門廣場將舉辦「翻轉瀕危！Save the Pangolin返家之路」教育活動，延續去年穿山甲救傷野放的主題，邀請農業部生物多樣性研究所、國立屏東科技大學、野灣野生動物保育協會，與臺北市立動物園內參與穿山甲救傷的研究員、保育員們，透過「Pangolin返家聊天室」(11:00-12:00)分享親身經驗與民眾交流穿山甲野放評估與追蹤工作的挑戰。當天新北市立石碇高級中學國中部，將以穿山甲的野外生存設計「Pangolin 返家之路闖關活動」，來園遊客於當天09:30-11:45完成闖關者，就有機會獲得2026年限定穿山甲日徽章以及參加抽獎活動！

應景的馬年生肖特展「霍斯辦案」闖關遊戲，只要遊客登入「臺北市立動物園智慧化導覽系統」 ，即可發揮馬兒不遠千里的精神，隨著特展的路線找到園區迷你馬、非洲野驢、查普曼斑馬、蒙古野馬等7種奇蹄目動物，在各個活動場的特展面板前完成線上闖關任務，就可以回到遊客服務中心兌換限定遊戲卡牌。

臺北市立動物園的園區已布滿許多年節氛圍的裝飾，無尾熊館和鳥園車站廣場的花圃也開滿繡球花和魯冰花。今年鳥園車站廣場的「斑馬山丘」造景特別以查普曼斑馬為主角，運用輕盈的鏤空線條勾勒斑馬的身影及山丘地景的起伏，透過借位讓斑馬彷彿走入正值時令繽紛綻放的繡球花與魯冰花叢，彷彿正悠閒地在山坡上漫步。盛放的魯冰花與貓空步道的季節花海遙相呼應，最後逛完動物園，也可以搭纜車到貓空走走，享受文山地區的年節氣氛。

