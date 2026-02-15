快訊

日本擬解禁武器出口限制！依殺傷力分級 出售國家限定「2條件」

年終入帳只爽5分鐘！35歲工程師嘆「空虛」：科技業像圍城

台南安南工地意外…60歲男疑遭廢棄物砸傷頭破血流 搶救後傷重不治

臺北動物園「馬年走春」活動攻略搶先看

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺北市立動物園

2026年適逢生肖馬年，為了迎接農曆新年的到來，臺北市立動物園特別準準備一系列「馬」不停蹄的應景活動。除了除夕（2月16日）休園準備吃年夜飯外，大年初一到初六天天都有驚喜，邀請大家一起來動物園踏青、領開運金，讓新的一年元氣滿滿！以蒙古野馬、查普曼斑馬設計的3款「馬年限定門票」即日起開始發行，只要在動物園大門右側自動售票機購票就能獲得馬年限定（限量）票卡，等待大家趁著年節走春遊園蒐集！2月17日起春節期間每日正常開放，新年農曆正月初一至初三（2月17日至19日）每天上午11:00「動物朋友來開運」將在園內廣場舞台由動物布偶一起發送限量馬年開運金，今年的開運小物以躍動的蒙古野馬為主題，並且和文山區在地的台北市木柵忠順廟合作，為幸運民眾帶來元氣滿滿的新春。

2026年新年動物園特別為農曆生肖屬「馬」的民眾準備驚喜「屬馬入園禮」，正月初一至初六（2月17日至22日），農曆生肖屬馬的遊客入園時可以到遊客服務中心兌換限量「馬屁屁貼紙」，有著野馬、斑馬等大型草食動物野屁股的可愛模樣，還加入木柵忠順廟「保儀大夫」Q版「尪公」一起祝福太歲屬馬的遊客平安順遂。

初一至初六（2月17日至22日）園區賣店聯合推出「馬年刮刮樂」活動，於園區內「單張」發票或收據消費金額滿新台幣500元 (含) 以上，出示當日發票或收據，即可到永續食堂（主軸步道涼亭）兌換刮刮樂乙張，有機會加碼再抽好禮！

近期其備受關注的動物認養計畫規劃「馬麻吉春節專案」，正月初一至初五（2月17日至21日）10:00-15:30在大貓熊館1樓出口處，推出「財富密馬辦卡禮」、「神馬攏賀新春組合」等方案，邀請關心野生動物的民眾今一份心力，支持動物園保育研究計畫。春節連假期間教育中心入口旁的Mni Zoo商店、及永續食堂涼亭的文創市集，都歡迎遊客拜訪，帶回一份紀念旅行的禮物，把過年的紅包翻轉成為瀕危動物的助力。 

2月21日大年初五「世界穿山甲日World Pangolin Day」，動物園大門廣場將舉辦「翻轉瀕危！Save the Pangolin返家之路」教育活動，延續去年穿山甲救傷野放的主題，邀請農業部生物多樣性研究所、國立屏東科技大學、野灣野生動物保育協會，與臺北市立動物園內參與穿山甲救傷的研究員、保育員們，透過「Pangolin返家聊天室」(11:00-12:00)分享親身經驗與民眾交流穿山甲野放評估與追蹤工作的挑戰。當天新北市立石碇高級中學國中部，將以穿山甲的野外生存設計「Pangolin 返家之路闖關活動」，來園遊客於當天09:30-11:45完成闖關者，就有機會獲得2026年限定穿山甲日徽章以及參加抽獎活動！ 

應景的馬年生肖特展「霍斯辦案」闖關遊戲，只要遊客登入「臺北市立動物園智慧化導覽系統」 ，即可發揮馬兒不遠千里的精神，隨著特展的路線找到園區迷你馬、非洲野驢、查普曼斑馬、蒙古野馬等7種奇蹄目動物，在各個活動場的特展面板前完成線上闖關任務，就可以回到遊客服務中心兌換限定遊戲卡牌。 

臺北市立動物園的園區已布滿許多年節氛圍的裝飾，無尾熊館和鳥園車站廣場的花圃也開滿繡球花和魯冰花。今年鳥園車站廣場的「斑馬山丘」造景特別以查普曼斑馬為主角，運用輕盈的鏤空線條勾勒斑馬的身影及山丘地景的起伏，透過借位讓斑馬彷彿走入正值時令繽紛綻放的繡球花與魯冰花叢，彷彿正悠閒地在山坡上漫步。盛放的魯冰花與貓空步道的季節花海遙相呼應，最後逛完動物園，也可以搭纜車到貓空走走，享受文山地區的年節氣氛。

聚傳媒

斑馬 動物園

延伸閱讀

福斯商旅迎馬年！春節營業時間調整、24小時免付費客服專線春節服務不間斷

馬年無春不宜婚? 專家闢謠「網路炒作」無科學依據

外交部馬年賀歲短片 林佳龍期許台灣更自信走向世界

TPBL／生肖剛好屬馬 全恩菲過年逢生日印象深刻

相關新聞

陪伴半世紀！高雄壽山動物園大象阿里離世 享年52歲

高雄市壽山動物園陪伴無數市民成長的非洲象「阿里」，昨天凌晨安詳離世，享年52歲。壽山動物園內，因阿里去世，已沒大象可看。

新北去年52件鯨豚海龜擱淺通報 3活體海龜成功野放

今天小年夜也是世界鯨魚日，新北市海岸線長、海洋生態豐富，海洋生物面臨與多挑戰，新北市動保處舉辦「鯨豚海龜保育教育分享會」...

羅東林場推萌樣領角鴞布偶 兼具宣傳生態保育

農業部林業及自然保育署宜蘭分署近年來於羅東林場，推出多樣化在地限定的領角鴞文創商品，其中領角鴞絨毛娃娃布偶家族相當討喜，...

寵物消保糾紛日增 買賣、醫療爭議居多

擁有毛小孩的家庭日益增加，但也伴隨相關消費爭議。根據行政院消費者保護處最新統計，去年寵物相關消費申訴，前三名依序為寵物買...

放閃...台北動物園馬來虎「約會中」 兩虎依偎溫柔畫面曝光

今天是西洋情人節，台北市立動物園分享，大家最近沒能發現虎影可別擔心，牠們沒翹班，只是在忙著「約會」。園方分享兩虎依偎的溫...

屬馬快衝！台北動物園走春 初一到初六送免費「馬屁屁」

台北市立動物園喜迎農曆馬年，除了2月16日除夕夜休園，初一到初六天天都有系列活動，不只可領馬年開運金、購買限量發行3款馬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。