變身貓中途之家1日志工 張智倫籲認養不棄養

春夏兩季是流浪貓出生高峰期，動保團體嚴陣以待，國民黨立委張智倫接受「台灣咪可思關懷流浪動物協會」邀請，體驗擔任「1日中途志工」，推廣「領養不棄養」觀念，鼓勵民眾到此與貓咪互動，增加貓咪被認養的機會。

位在新北市中和區的「咪可思」，是以「MIX（米克斯，意指混種、非品種貓狗）」諧音命名，推動「領養不棄養、結紮代替撲殺」觀念，致力減少流浪動物數量，過去8年多來，已送養超過百隻貓咪。

「咪可思」有150坪的中途空間，相當舒適，貓跳台、電熱毯、貓抓板、玩具等貓咪用品也一應俱全；另有舒適整潔的「隔離區」，供貓咪安置治療，以及「長照區」可讓年長貓咪充分靜養。

咪可思目前餵養70隻貓咪，每隻都相當親人，看到訪客便一擁而上，主動蹭人、要求搔頭，也會嚎叫求關注，排隊等待訪客「拍屁股」。

張智倫手拿貓罐頭時，更被貓咪們「圍攻」討食，場面逗趣。他建議，大家不妨到咪可思等動保協會走走，看看與哪隻毛孩有緣，可領養回家溫暖彼此生活。

張智倫說明，民眾若發現幼貓時，應停止接近，避免讓母貓不敢靠近，靜待母貓回來照顧，若等不到母貓，再進行救援；若幼貓所在位置較危險，先戴上手套，再將幼貓移至不遠且隱蔽的地方，避免幼貓沾染人類氣味，反遭母貓遺棄。若能母帶子一起救援，幼貓存活率將大增，母貓也能獲得良好照顧。

張智倫也提到，台灣流浪動物問題長年未解，即使有收容所、動保協會或個人中途，仍難以改善現況。他認為，應以社區為基礎強化管理，包含教育飼主責任、確保落實結紮、完成寵物登記，並擴大多元領養管道，讓毛孩能有安穩的歸宿。

咪可思關懷流浪動物協會理事長林文錡表示，協會關注動物福利，積極推動TNVR（誘捕、絕育、回置），以人道方式有效管理流浪貓族群，降低過度繁殖所衍生的問題，同時倡議「領養不棄養」、尊重生命，落實動物保護理念。

林文錡指出，協會也招募長期志工與中途家庭，投入照護與校區宣導工作，期盼透過民意代表與社會大眾共同努力，營造人與動物共好的友善生活環境。