新北去年52件鯨豚海龜擱淺通報 3活體海龜成功野放

今天小年夜也是世界鯨魚日，新北市海岸線長、海洋生態豐富，海洋生物面臨與多挑戰，新北市動保處舉辦「鯨豚海龜保育教育分享會」，邀請中華鯨豚協會擔任講師，分享第一線鯨豚與海龜救援經驗。新北市政府統計，去年共接獲52件鯨豚及海龜擱淺通報，其中以海龜為多，在各單位通力合作下，成功協助3隻活體海龜野放重返大海。

新北市動保處指出，通報案件中包含多種鯨豚與保育類海龜，顯示新北海域生物多樣性豐富，也凸顯即時救援的重要性，能成功野放活體海龜，關鍵在於第一時間通報與正確處置，許多海龜因誤食塑膠、纏繞漁網或體力衰竭而擱淺，經治療與休養後，才能恢復體力回到海洋。

中華鯨豚協會表示，新北市為台灣本島最北端城市，轄區幅員遼闊、三面環海，海洋生物資源豐富，去年度新北市岸際曾紀錄印太平鼻海豚、熱帶斑海豚、抹香鯨、花紋海豚、偽虎鯨、窄脊露脊鼠海豚、弗氏海豚，以及綠蠵龜、赤蠵龜與玳瑁等物種。去年共接獲52件擱淺通報，其中海龜41件、鯨豚11件，並成功野放3隻活體海龜。

新北市動保處表示，每年持續辦理鯨豚與海龜救援及保育教育課程，未來將持續結合中華鯨豚協會、野柳海洋世界、海巡署、海保署及海隆一號工作室等公私單位，提供即時救援與後續照護：海隆一號工作室提供5艘救援船舶，協助動保處以最快速度將鯨豚與海龜送返海域，重回大自然。

動保處也提醒民眾，若於海岸發現鯨豚或海龜擱淺，切勿自行接觸，請立即撥打118通報海巡署，或撥打1999市民專線通報，動保處將整合相關單位派員處理，共同守護海洋野生動物安全。 新北市海洋保育教育園區收容新北市野柳網具纏繞玳瑁。圖／新北市動保處提供 鯨豚協會專員帶民眾認識海龜。圖／新北市動保處提供