陪伴半世紀！高雄壽山動物園大象阿里離世 享年52歲

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
壽山動物園大象「阿里」昨天去世，過年到園內看不到大象了。記者劉學聖／攝影
高雄市壽山動物園陪伴無數市民成長的非洲象「阿里」，昨天凌晨安詳離世，享年52歲。壽山動物園內，因阿里去世，已沒大象可看。

壽山動物園園方今天證實消息，表示「阿里」近日並無明顯異狀，將委請國立屏東科技大學獸醫院進行詳細檢查，釐清死因。保育員聞訊相當不捨，也感謝牠多年來帶給遊客的歡樂與陪伴。

園方指出，「阿里」個性聰穎、帶點調皮，常以獨特方式「考驗」保育員耐心。牠會在保育員清掃內舍時突然「突襲」，或在沖澡時趁機多喝幾口水、踩踏水池戲水。唯有取得牠信任的保育員，才能近距離餵食與照料生活起居。

保育員林裕強回憶，剛接手照養時，「阿里」對陌生人充滿防備，心中仍依賴熟悉對象，直到彼此建立信任，才能陪伴牠走過生命後半段，是十分珍貴的緣分。另名保育員王宥翔也表示，「阿里」雖體型龐大卻心思細膩，能分辨熟悉聲音與氣味，只要聽見熟悉呼喚，就會緩步靠近、擺動長鼻回應，「牠不只是照養對象，更像家人與夥伴。」

大象「阿里」1978年自美國來台，是園區最具代表性的動物之一，見證動物園搬遷、改建與再出發的重要時刻。牠也參與即將播出的影集「動物園」拍攝，在保育員全程陪同與安全評估下入鏡。園方表示，曾與牠對戲的演員李淳得知消息後表示不捨，感謝「阿里」為劇組留下美好回憶，並稱讚牠是最佳搭檔。

園方強調，未來將持續深化動物福祉與保育教育工作，並把「阿里」帶來的感動轉化為推動野生動物保育的力量，邀請民眾一同關注與支持動物認養行動。

