寵物消保糾紛日增 買賣、醫療爭議居多
擁有毛小孩的家庭日益增加，但也伴隨相關消費爭議。根據行政院消費者保護處最新統計，去年寵物相關消費申訴，前三名依序為寵物買賣、寵物醫療、為寵物預購電器遲未出貨及瑕疵等。
行政院消保處統計，去年寵物相關消費申訴329件，其中寵物買賣爭議最多，有86件，主要為寵物於購買後發生健康問題。第二為寵物醫療問題72件，多是寵物發生死亡或傷殘、未事先說明治療費用等收費爭議。第三為寵物電器用品共49件，通常是預購的電器遲未出貨或有瑕疵。
第四是貓砂、牽繩等寵物商品未出貨及有瑕疵等爭議計38件。五為民眾買到過期、發霉、有異物或標示不實的寵物食品，也有33件。六是寵物於美容過程中死亡或受傷問題有15件。七為寵物住宿時健康受損等爭議11件。另外寵物寫真、寵物課程、寵物保險、寵物殯葬等也都曾發生消保爭議。
消保處指出，寵物買賣涉及生命，民眾在購買前應審慎評估自身養育條件環境等，購買時也應選擇信譽良好的合法寵物業者，仔細確認相關買賣契約，買賣也應留存契約書以及相關獸醫診斷證明等，避免後續有消費爭議時拿不出相關佐證。
台北市動保處動物管理組對中央社記者表示，台北市因為土地使用分區管制比較嚴格，特定寵物業者僅約180家，較少寵物買賣糾紛，去年有關寵物消費糾紛的案件共71件，最大宗為寵物用品品質及退貨問題。
動管組指出，為顧及寵物食安，動保處去年抽驗市面上寵物食品店家共89件寵物乾糧、罐頭等主食，檢驗結果都符合法定標準。
動管組提醒，台北市民若有相關寵物消費糾紛，可以撥打1999進行初步協調，若協調不成可向台北市消保官申訴，後續再分案給動保處協調。
