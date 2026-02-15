快訊

只是送飲料！韓職球員台南春訓涉賭被召回 摸臀性騷證實誤會

大阪固力果看板旁砍人案1死2傷！21歲嫌犯落網 目擊者曝駭人現場

兩岸觀策／中共啟動重組 賴總統需謹言避「赤馬紅羊劫」

聽新聞
0:00 / 0:00

寵物消保糾紛日增 買賣、醫療爭議居多

中央社／ 台北15日電
擁有毛小孩的家庭日益增加，但也伴隨相關消費爭議。示意圖，記者賴昀岫／攝影
擁有毛小孩的家庭日益增加，但也伴隨相關消費爭議。示意圖，記者賴昀岫／攝影

擁有毛小孩的家庭日益增加，但也伴隨相關消費爭議。根據行政院消費者保護處最新統計，去年寵物相關消費申訴，前三名依序為寵物買賣、寵物醫療、為寵物預購電器遲未出貨及瑕疵等。

行政院消保處統計，去年寵物相關消費申訴329件，其中寵物買賣爭議最多，有86件，主要為寵物於購買後發生健康問題。第二為寵物醫療問題72件，多是寵物發生死亡或傷殘、未事先說明治療費用等收費爭議。第三為寵物電器用品共49件，通常是預購的電器遲未出貨或有瑕疵。

第四是貓砂、牽繩等寵物商品未出貨及有瑕疵等爭議計38件。五為民眾買到過期、發霉、有異物或標示不實的寵物食品，也有33件。六是寵物於美容過程中死亡或受傷問題有15件。七為寵物住宿時健康受損等爭議11件。另外寵物寫真、寵物課程、寵物保險、寵物殯葬等也都曾發生消保爭議。

消保處指出，寵物買賣涉及生命，民眾在購買前應審慎評估自身養育條件環境等，購買時也應選擇信譽良好的合法寵物業者，仔細確認相關買賣契約，買賣也應留存契約書以及相關獸醫診斷證明等，避免後續有消費爭議時拿不出相關佐證。

北市動保處動物管理組對中央社記者表示，台北市因為土地使用分區管制比較嚴格，特定寵物業者僅約180家，較少寵物買賣糾紛，去年有關寵物消費糾紛的案件共71件，最大宗為寵物用品品質及退貨問題。

動管組指出，為顧及寵物食安，動保處去年抽驗市面上寵物食品店家共89件寵物乾糧、罐頭等主食，檢驗結果都符合法定標準。

動管組提醒，台北市民若有相關寵物消費糾紛，可以撥打1999進行初步協調，若協調不成可向台北市消保官申訴，後續再分案給動保處協調。

寵物 北市 行政院

延伸閱讀

去年台中建築物火警逾5成肇因是「電氣」春節大掃除別忘了檢查電器

毛寶貝返鄉突生病怎辦？新北彙整111間動物醫院春節營業時間

接受多家寵物業者招待…高雄動保處前處長涉案交保 農業局：調職查辦

獨居長者生病難飼養 北市動保處要幫毛孩找新家

相關新聞

陪伴半世紀！高雄壽山動物園大象阿里離世 享年52歲

高雄市壽山動物園陪伴無數市民成長的非洲象「阿里」，昨天凌晨安詳離世，享年52歲。壽山動物園內，因阿里去世，已沒大象可看。

羅東林場推萌樣領角鴞布偶 兼具宣傳生態保育

農業部林業及自然保育署宜蘭分署近年來於羅東林場，推出多樣化在地限定的領角鴞文創商品，其中領角鴞絨毛娃娃布偶家族相當討喜，...

寵物消保糾紛日增 買賣、醫療爭議居多

擁有毛小孩的家庭日益增加，但也伴隨相關消費爭議。根據行政院消費者保護處最新統計，去年寵物相關消費申訴，前三名依序為寵物買...

放閃...台北動物園馬來虎「約會中」 兩虎依偎溫柔畫面曝光

今天是西洋情人節，台北市立動物園分享，大家最近沒能發現虎影可別擔心，牠們沒翹班，只是在忙著「約會」。園方分享兩虎依偎的溫...

屬馬快衝！台北動物園走春 初一到初六送免費「馬屁屁」

台北市立動物園喜迎農曆馬年，除了2月16日除夕夜休園，初一到初六天天都有系列活動，不只可領馬年開運金、購買限量發行3款馬...

毛寶貝返鄉突生病怎辦？新北彙整111間動物醫院春節營業時間

農曆春節將至，為了讓飼主與毛寶貝安心過新年，新北市動保處整理新北市各動物醫院春節營業資訊，總共111間動物醫院春節不打烊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。