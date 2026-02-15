羅東林場推萌樣領角鴞布偶 兼具宣傳生態保育

快訊

中央社／ 宜蘭縣15日電
農業部林業及自然保育署宜蘭分署近年於羅東林場，推出多樣化在地限定的領角鴞文創商品，其中領角鴞絨毛娃娃布偶家族相當討喜，尺寸有大中小3種，藉以宣導生態保育理念。中央社

農業部林業及自然保育署宜蘭分署近年來於羅東林場，推出多樣化在地限定的領角鴞文創商品，其中領角鴞絨毛娃娃布偶家族相當討喜，也達到宣傳當地生態保育的意義。

俗稱羅東林場的羅東林業文化園區，面積廣達14公頃，除有見證過去林業發展的貯木生態池及貯木場，還有卸木平台、自然教育中心、昔日宿舍區、環池步道、過去太平山森林鐵路的蒸汽火車頭、車站與保養場等歷史遺蹟，不但是宜蘭休閒運動的好場所，而且現在更可以將俗稱為貓頭鷹的可愛領角鴞娃娃帶回家；也因為它太受歡迎，經常斷貨。

宜蘭分署指出，民國105年時，羅東林場飛來一對領角鴞，棲息在1棵生長茂密大樹上，之後樹上出現3隻幼雛，剛好就是一個家族的成員，吸引許多愛鳥人士與民眾前往觀察牠們在育雛經過。

宜蘭分署表示，為推廣保育知識的傳遞、寓教於樂，近年來羅東林場推出領角鴞相關文創商品，像是衣服、手帕、帆布袋、磁鐵、零錢包、文件夾等；去年更推出中型的領角鴞娃娃，模樣討喜，為滿足不同民眾的需求，之後更推出小型與大型的領角鴞娃娃，打造出一家和樂融融的情境。

此外，太平山國家森林遊樂區是宜蘭分署所轄，根據宜蘭縣野鳥學會過去在太平山的鳥類調查監測資料，顯示太平山鳥類資源豐富，其中素有森林守護者的鳥類「貓頭鷹」，是夜行性的猛禽，更是生態環境的指標。

宜蘭分署指出，在太平山曾被調查記錄到的貓頭鷹種類有8種，分別為灰林鴞、黃嘴角鴞、褐鷹鴞、長耳鴞、鵂鶹、領角鴞、黃魚鴞及褐林鴞，佔台灣本島12種貓頭鷹有8/12，比例頗高，其中又以灰林鴞在太平山出現的頻度最高，也被作為太平山夜行性猛禽的指標物種。

因此，宜蘭分署除在太平山莊服務站廣場打造灰林鴞大型公仔，供遊客拍照打卡，也設計推出在地限定多樣化的文創紀念品，包含灰林鴞絨毛娃娃布偶家族，同樣也有大中小3種尺寸，以宣導生態理念，希望讓遠道前往的遊客，透過獨有的紀念品，留下自己與太平山的專屬記憶。

