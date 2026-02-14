快訊

屬馬快衝！台北動物園走春 初一到初六送免費「馬屁屁」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
大年初一至初三（2月17日至19日）上午11時，台北動物園將發放限量新春開運小物。圖／台北市立動物園提供
大年初一至初三（2月17日至19日）上午11時，台北動物園將發放限量新春開運小物。圖／台北市立動物園提供

台北市立動物園喜迎農曆馬年，除了2月16日除夕夜休園，初一到初六天天都有系列活動，不只可領馬年開運金、購買限量發行3款馬年限定門票、兌換馬年刮刮樂，生肖屬馬者還能免費獲得「屬馬入園禮」的馬屁屁貼紙。

動物園說，「馬年限定門票」以蒙古野馬、查普曼斑馬為設計，只要在動物園大門右側自動售票機購票就能獲得馬年限定票卡，預計發行至3月上旬；17日初一至19日初三每天上午11時「動物朋友來開運」，將在園內廣場舞台發送限量500份的馬年開運金，今年的開運小物與北市木柵忠順廟合作，以躍動的蒙古野馬為主題。

動物園今年特地準備「屬馬入園禮」，生肖屬馬者於17日初一至22日初六入園，可到遊客服務中心兌換限量「馬屁屁貼紙」，上頭有著野馬、斑馬等大型草食動物野屁股的可愛模樣，還加入木柵忠順廟「保儀大夫」Q版「尪公」，一起祝福太歲屬馬的遊客平安順遂。

園區賣店聯合推出「馬年刮刮樂」活動，初一至初六在園區內「單張」發票或收據消費金額滿500元含 以上，出示當日發票或收據，即可到永續食堂（主軸步道涼亭）兌換刮刮樂1張，還有機會抽中加碼獎iPhone 17、Hansa長頸鹿130公分、飯店住宿券、家電商品等。

近期受矚的動物認養計畫規畫「馬麻吉春節專案」，初一至初五上午10時至下午3時30分在大貓熊館1樓出口處，推出「財富密馬辦卡禮」、「神馬攏賀新春組合」等方案。

初五「世界穿山甲日World Pangolin Day」，動物園大門廣場將舉辦「翻轉瀕危！Save the Pangolin返家之路」教育活動，遊客當天上午9時30分至11時45分完成闖關，就有機會獲得2026年限定穿山甲日徽章及參加抽獎活動。  

應景的馬年生肖特展「霍斯辦案」闖關遊戲，遊客只要登入「台北市立動物園智慧化導覽系統」，隨著特展的路線找到園區迷你馬、非洲野驢、查普曼斑馬、蒙古野馬等7種奇蹄目動物，並在各活動場的特展面板前完成線上闖關任務，即可回到遊客服務中心兌換限定遊戲卡牌。

台北動物園3款門票設計以蒙古野馬和查普曼斑馬呼應馬年，預計發行至3月上旬。圖／台北市立動物園提供
台北動物園3款門票設計以蒙古野馬和查普曼斑馬呼應馬年，預計發行至3月上旬。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園喜迎農曆馬年，初一到初六天天都有系列活動，還可兌換馬年刮刮樂。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園喜迎農曆馬年，初一到初六天天都有系列活動，還可兌換馬年刮刮樂。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園喜迎農曆馬年，不只可領馬年開運金、兌換馬年刮刮樂，生肖屬馬者還能免費獲得「屬馬入園禮」。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園喜迎農曆馬年，不只可領馬年開運金、兌換馬年刮刮樂，生肖屬馬者還能免費獲得「屬馬入園禮」。圖／台北市立動物園提供
屬馬遊客初一至初六（2月17日至22日）到訪台北動物園園時，有機會得到可愛貼紙。圖／台北市立動物園提供
屬馬遊客初一至初六（2月17日至22日）到訪台北動物園園時，有機會得到可愛貼紙。圖／台北市立動物園提供
台北動物園「馬年限定門票」以蒙古野馬、查普曼斑馬為設計，只要在動物園大門右側自動售票機購票就能獲得馬年限定票卡。圖／台北市立動物園提供
台北動物園「馬年限定門票」以蒙古野馬、查普曼斑馬為設計，只要在動物園大門右側自動售票機購票就能獲得馬年限定票卡。圖／台北市立動物園提供

