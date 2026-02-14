屬馬快衝！台北動物園走春 初一到初六送免費「馬屁屁」

台北市立動物園喜迎農曆馬年，除了2月16日除夕夜休園，初一到初六天天都有系列活動，不只可領馬年開運金、購買限量發行3款馬年限定門票、兌換馬年刮刮樂，生肖屬馬者還能免費獲得「屬馬入園禮」的馬屁屁貼紙。

動物園說，「馬年限定門票」以蒙古野馬、查普曼斑馬為設計，只要在動物園大門右側自動售票機購票就能獲得馬年限定票卡，預計發行至3月上旬；17日初一至19日初三每天上午11時「動物朋友來開運」，將在園內廣場舞台發送限量500份的馬年開運金，今年的開運小物與北市木柵忠順廟合作，以躍動的蒙古野馬為主題。

動物園今年特地準備「屬馬入園禮」，生肖屬馬者於17日初一至22日初六入園，可到遊客服務中心兌換限量「馬屁屁貼紙」，上頭有著野馬、斑馬等大型草食動物野屁股的可愛模樣，還加入木柵忠順廟「保儀大夫」Q版「尪公」，一起祝福太歲屬馬的遊客平安順遂。

園區賣店聯合推出「馬年刮刮樂」活動，初一至初六在園區內「單張」發票或收據消費金額滿500元含 以上，出示當日發票或收據，即可到永續食堂（主軸步道涼亭）兌換刮刮樂1張，還有機會抽中加碼獎iPhone 17、Hansa長頸鹿130公分、飯店住宿券、家電商品等。

近期受矚的動物認養計畫規畫「馬麻吉春節專案」，初一至初五上午10時至下午3時30分在大貓熊館1樓出口處，推出「財富密馬辦卡禮」、「神馬攏賀新春組合」等方案。

初五「世界穿山甲日World Pangolin Day」，動物園大門廣場將舉辦「翻轉瀕危！Save the Pangolin返家之路」教育活動，遊客當天上午9時30分至11時45分完成闖關，就有機會獲得2026年限定穿山甲日徽章及參加抽獎活動。