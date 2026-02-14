放閃...台北動物園馬來虎「約會中」 兩虎依偎溫柔畫面曝光

今天是西洋情人節，台北市立動物園分享，大家最近沒能發現虎影可別擔心，牠們沒翹班，只是在忙著「約會」。園方分享兩虎依偎的溫柔畫面是可遇不可求，期間限定的溫柔，馬來虎配對努力中。

動物園說，馬來虎向來是獨居動物。除了交配期，牠們的領地意識強烈，「一山不容二虎」自古有觀察。然而，發情期間的馬來虎Shima簡直是「判若兩虎」，賀爾蒙確實能讓最強硬的掠食者變成溫柔的大貓，但這個「發情期限定景象」保固期很短，一旦發情期結束，Shima就會立刻變回霸氣女王。

園方表示，兩虎依偎的溫柔畫面是可遇不可求，保育員們都很努力幫馬來虎培養感情，期待一個未來。也祝福大家情人節快樂，「願你的愛情也像馬來虎一樣，平時有個性，約會時有熱情。」