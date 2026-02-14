快訊

毛寶貝返鄉突生病怎辦？新北彙整111間動物醫院春節營業時間

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
動保處提醒，飼主帶毛寶貝外出時也務必注意要繫牽繩，避免動物被鞭炮聲驚嚇逃跑走失，如待在家中，飼主可以準備外出籠、睡窩等供毛寶貝遮蔽躲藏，提供安全感。圖／新北市動保處提供
農曆春節將至，為了讓飼主與毛寶貝安心過新年，新北市動保處整理新北市各動物醫院春節營業資訊，總共111間動物醫院春節不打烊，確保毛寶貝在年假期間遇到緊急狀況時，能隨時獲得動物醫療服務，相關醫院名單及營業資訊可至動保處官網查詢。

動保處表示，今年農曆春節連續假期長達9天，多數動物醫院於連假期間休診，不少民眾擔心春節期間毛寶貝突發疾病卻無法及時就醫。動保處彙整新北市各行政區共111間動物醫院，於春節期間的營業日期及時段，提供民眾與返鄉、旅遊飼主查詢使用。

動保處也提醒，春節期間部分動物醫院可能因就診動物數量增加，或臨時調整營業時間，建議飼主於緊急就醫前，先行致電確認門診狀況，以節省等候時間，讓毛寶貝能及早獲得妥善醫療，並請事先與獸醫師做好服務項目及收費方式溝通，避免產生消費爭議。

另外，慶祝新年的同時也務必特別留意寵物的飲食禁忌，避免發生急性胃腸道疾病、誤食異物、中毒等健康問題，例如別讓毛寶貝大量攝入太過油膩或調味過重的食物，以及切勿餵食蒜頭、洋蔥、葡萄乾及巧克力等食物以防中毒，另外也應注意食入帶骨魚、雞腿骨或玉米梗，可能導致消化道傷害或影響吞嚥消化。

此外，飼主帶毛寶貝外出時也務必注意要繫牽繩，避免動物被鞭炮聲驚嚇逃跑走失，如待在家中，飼主可以準備外出籠、睡窩等供毛寶貝遮蔽躲藏，提供安全感。

動保處表示，為降低春節長假期間毛寶貝臨時發生醫療需求的風險，飼主平時應落實寵物健康管理，包括定期施打疫苗、安排健康檢查；若毛寶貝患有慢性疾病需長期用藥，務必按時給藥，並事先備妥足夠藥品。建議飼主於假期前主動向平時就診的動物醫院確認寵物近期健康狀況，並預先了解緊急就診方式，與毛寶貝一同安心歡度春節假期。

動保處指出，飼主切勿餵食蒜頭、洋蔥、葡萄乾及巧克力等食物，以防毛寶貝中毒。圖／新北市動保處提供
