毛寶貝返鄉突生病怎辦？新北彙整111間動物醫院春節營業時間

農曆春節將至，為了讓飼主與毛寶貝安心過新年，新北市動保處整理新北市各動物醫院春節營業資訊，總共111間動物醫院春節不打烊，確保毛寶貝在年假期間遇到緊急狀況時，能隨時獲得動物醫療服務，相關醫院名單及營業資訊可至動保處官網查詢。

動保處表示，今年農曆春節連續假期長達9天，多數動物醫院於連假期間休診，不少民眾擔心春節期間毛寶貝突發疾病卻無法及時就醫。動保處彙整新北市各行政區共111間動物醫院，於春節期間的營業日期及時段，提供民眾與返鄉、旅遊飼主查詢使用。

動保處也提醒，春節期間部分動物醫院可能因就診動物數量增加，或臨時調整營業時間，建議飼主於緊急就醫前，先行致電確認門診狀況，以節省等候時間，讓毛寶貝能及早獲得妥善醫療，並請事先與獸醫師做好服務項目及收費方式溝通，避免產生消費爭議。

另外，慶祝新年的同時也務必特別留意寵物的飲食禁忌，避免發生急性胃腸道疾病、誤食異物、中毒等健康問題，例如別讓毛寶貝大量攝入太過油膩或調味過重的食物，以及切勿餵食蒜頭、洋蔥、葡萄乾及巧克力等食物以防中毒，另外也應注意食入帶骨魚、雞腿骨或玉米梗，可能導致消化道傷害或影響吞嚥消化。

此外，飼主帶毛寶貝外出時也務必注意要繫牽繩，避免動物被鞭炮聲驚嚇逃跑走失，如待在家中，飼主可以準備外出籠、睡窩等供毛寶貝遮蔽躲藏，提供安全感。