熊出沒注意！九九山莊、霞喀羅現黑熊蹤跡 春節登山提高警覺

春節假期將至，入山人潮預期增加。林業及自然保育署新竹分署指出，近期在九九山莊及霞喀羅國家步道周邊接連記錄到台灣黑熊影像與痕跡，顯示黑熊活動範圍貼近山屋與步道，提醒山友提高警覺、落實防熊措施，並配合告示與管理機制，降低人熊衝突風險。

林業署新竹分署表示，為掌握台灣黑熊潛在分布情形，委託野聲環境生態有限公司，於大鹿林道東線至九九山莊周邊架設15台紅外線自動照相機。近期檢視影像發現，最靠近山莊的3台相機中，有2台分別於去年11月及12月晚間7時左右拍攝到黑熊影像，其中1台距九九山莊僅約160公尺，初步判定為同一隻個體，顯示黑熊夜間活動已相當接近住宿區域。

為強化登山安全，新竹分署已在大鹿林道東線15K休息點與19K馬達拉溪登山口設置「注意熊出沒」告示牌，並於下方設置熊鈴掛置箱，供山友上攀大小霸前借用、下山歸還。分署指出，佩帶熊鈴可在行進間製造聲響，有助降低與黑熊近距離遭遇的可能性。

新竹分署說明，九九山莊海拔2699公尺，是攀登大霸尖山的重要休憩據點，由多棟山屋組成並持續整建中，山屋提供炊煮場域。基於人熊衝突預防，工作人員於山友入住時均加強宣導應變原則，並盡量集中安排住宿房間，同時要求自行炊煮的山友及協作團體妥善管理食物與廚餘，避免氣味誘引黑熊靠近。後續亦規畫於山莊周邊建置AI即時預警系統，未來如再拍攝到黑熊，將即時發出通知。

此外，霞喀羅國家步道也發現黑熊活動跡象。新竹分署指出，去年12月野聲團隊會同部落黑熊巡守隊巡查並更換相機記憶卡與電池時，在距白石駐在所約600公尺處的樹上發現新的黑熊爪痕。分署持續與山區部落合作成立巡守隊，強化監測與通報網絡。

新竹分署提醒，登山活動建議結伴同行，並攜帶熊鈴、防熊噴霧或可發出聲響的器具，置於隨手可得處。黑熊嗅覺靈敏，登山期間應妥善包存食物與廚餘，切勿隨意棄置。若在山區遇到黑熊，應保持冷靜與安全距離，避免靠近或追逐拍照；如發現黑熊入侵、誤捕或受困等情事，請在確認自身安全後通報新竹分署或免付費專線0800-000-930。