台北動物園「加菜」 非洲獅大啃羊排、黑熊萌吃堅果像嗑瓜子

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
馬來貘的菜盤有著高麗菜、萵苣、花椰菜、玉米、地瓜、蘋果、鳳梨等蔬菜水果。圖／台北市立動物園提供
馬來貘的菜盤有著高麗菜、萵苣、花椰菜、玉米、地瓜、蘋果、鳳梨等蔬菜水果。圖／台北市立動物園提供

春節將近，台北市立動物園的動物們都有專屬的食譜營養計畫，園方應景特地幫牠們加菜過好年，甚至加些「擺盤」小巧思，增添了年節氛圍。動物園呼籲遊客，切勿擅自幫動物「加菜」，任意餵食可能危害動物健康，也會打亂既定的營養計畫。

為滿足營養需求、兼顧食材提供的彈性與穩定性，園方通常會以「一周」為單位規畫動物的食譜；由於評估的是營養需求而非特定食材，因此能依季節替換當季食材，若遇供應不穩時，也能以營養價值相近者替代。

例如典型食葉性反芻動物的長頸鹿，對於「纖維」的需求非常高，來源可以是各式不同種類的樹葉，因此冬季葉源較少時，動物園會嘗試替換不同品種的葉子或提供品質穩定的苜蓿乾草補充。

園方說，根莖類食物與水果屬於高水溶性碳水化合物，進入長頸鹿胃中，容易快速發酵產生大量酸與氣體，輕則造成動物腸胃不適，重則可能危及生命，因此這兩項不會成為長頸鹿的「年節加菜」選項。

不少人可能會認為人類也是靈長類，因此動物園靈長類動物應該也可吃人類食物。動物園直言，事實並非如此，各種靈長類動物會依其對不同食材的消化與利用能力，而發展出不同的食性型態，例如以植物為主食的大猩猩、偏好果子的棉頭絹猴、食用昆蟲較多的松鼠猴，以及雜食性的紅猴等。

園方說，在自然環境中，鮮少存在同時具有高油脂、高澱粉、高鹽或高糖的食物，這類食物在人類飲食中卻相當常見，如雞塊、蛋糕、洋芋片等；人類長期食用也可能影響健康，但對體型遠小於人類百倍的靈長類動物來說，只需少量就會造成身體負擔，因此這類人類加工食品顯然不會也不適合出現在動物們的「年菜菜單」中。

動物的年菜隨著物種的多樣性也很有看頭。非洲獅聞到羊排和牛腩的味道就迫不及待開動，一旁用來「盤飾」的葉菜當然是一口也沒動；馬來貘的年菜盤有著高麗菜、萵苣、花椰菜、玉米、地瓜、蘋果、鳳梨等蔬菜水果，仔細盤點食材還頗有「花開富貴」的氣勢。

動物園的動物廚房有時會提供園區自產食材為動物加菜，例如秋冬正是殼斗科植物青剛櫟結果的季節，這類堅果在野外是松鼠、飛鼠、野豬、黑熊等野生動物喜歡的食物，保育員最近提供帶有薄硬外殼的青剛櫟給園內的亞洲黑熊，牠們就像大家新年「嗑瓜子」一樣，卡滋卡滋地咬開果實、吐掉外殼，吃掉裡面的果仁，吃得滿手櫟殼。

另外，今年迷你馬與家驢的保育員也以狼尾草在地上排出「春」字，增添生肖馬年應景趣味。園方透露，馬兒當然不管是什麼「字」，只要是好吃的牧草全都照單全收。

迷你馬和家驢只要是好吃的牧草都照單全收。圖／台北市立動物園提供
迷你馬和家驢只要是好吃的牧草都照單全收。圖／台北市立動物園提供
迷你馬與家驢的保育員以狼尾草在地上排出春字，加點新年應景趣味。圖／台北市立動物園提供
迷你馬與家驢的保育員以狼尾草在地上排出春字，加點新年應景趣味。圖／台北市立動物園提供
黑熊就像大家新年嗑瓜子一樣，得先咬開青剛櫟薄硬的外殼吐掉，才能吃到裡面的果仁。圖／台北市立動物園提供
黑熊就像大家新年嗑瓜子一樣，得先咬開青剛櫟薄硬的外殼吐掉，才能吃到裡面的果仁。圖／台北市立動物園提供
各種靈長類動物會依其對不同食材的消化與利用能力，而發展出不同的食性型態，例如以植物為主食的大猩猩。圖／台北市立動物園提供
各種靈長類動物會依其對不同食材的消化與利用能力，而發展出不同的食性型態，例如以植物為主食的大猩猩。圖／台北市立動物園提供
馬來貘大口吃著新鮮蔬果。圖／台北市立動物園提供
馬來貘大口吃著新鮮蔬果。圖／台北市立動物園提供
長頸鹿對於「纖維」的需求非常高，來源可以是各式不同種類的樹葉，因此冬季葉源較少時，動物園會嘗試替換不同品種的葉子或提供品質穩定的苜蓿乾草補充。圖／台北市立動物園提供
長頸鹿對於「纖維」的需求非常高，來源可以是各式不同種類的樹葉，因此冬季葉源較少時，動物園會嘗試替換不同品種的葉子或提供品質穩定的苜蓿乾草補充。圖／台北市立動物園提供
非洲獅專心啃著羊排，但對菜葉沒有興趣。圖／台北市立動物園提供
非洲獅專心啃著羊排，但對菜葉沒有興趣。圖／台北市立動物園提供

