嘉義水上寵物鴨、柴犬走失 警挨家挨戶找到飼主

中央社／ 嘉義縣12日電

嘉義縣水上鄉近日連續發生寵物鴨、柴犬在路上迷途，縣警局水上分局水上聯合所警員挨家挨戶詢問，才讓牠們重回主人懷抱，警方呼籲飼主替寵物掛上名牌，走失時才能迅速聯繫。

水上分局今天發布新聞稿表示，近日接獲民眾報稱在水上國小前停車場，有一隻黑色柴犬疑似走失，需要警方協助立即派員前往處理。

警方說，柴犬乖巧可愛、不怕生，且帶著項圈應是有人飼養，先安置在派出所內，員警前往發現柴犬附近找尋飼主，挨家挨戶詢問後，終於在水上鄉華林街附近找到飼主。張姓飼主向警方表示，這隻柴犬叫「旺寶」，趁家人出門時扯斷繫繩偷跑出去，她焦急地尋找「旺寶」害怕出事，還好警察幫忙找回。

另外，水上聯合所上週也接獲民眾報案指稱，水上鄉中山路二段73號前有一隻鴨子在路上奔走影響交通。警方獲報立即趕赴現場，發現路過騎士紛紛閃躲這隻白色鴨子，險象環生，隨即將巡邏車停靠路旁交管，順利捕獲，避免牠命喪馬路。

警方表示，在員警沿路詢問找尋飼主，最後在水上鄉正義路上找到該寵物鴨飼主。

警方呼籲，民眾飼養寵物要妥善管理，最好是掛上名牌、寫上連絡方式，以防不慎走失時，能迅速聯繫上，才不會浪費警力。

