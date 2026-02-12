馬年迎春 新北毛寶貝園區辦應景展覽帶民眾認識馬匹科普知識
迎接馬年到來，新北市動保處於今日起在新北市毛寶貝教育園區，舉辦「以馬為媒：身心療癒的力量新春特展」，透過馬匹行為解析、醫療照護分享及多元互動體驗，引領民眾深入認識馬匹習性與動物福利理念，期盼藉由展覽推廣生命教育，展覽展出至4月30日。
此次展覽分為4大主題，包括「馬的科普知識」、「馬的醫療照護」、「馬的動物福利」及「人與馬的關係」，內容涵蓋馬匹自出生至成長的生命歷程，以及日常健康管理與醫療照護重點，包括營養管理、蹄部保健、疫病預防及定期檢查等觀念，強調預防醫學與正確飼養是維持馬匹健康與提升動物福利的重要關鍵。
現場也展示幸運馬蹄鐵，並設置馬刷、轡頭、蹄鉗等互動教具及修蹄展示說明，讓民眾透過實際操作認識馬匹照護工作。
農業局長諶錫輝表示，新北市轄區目前有14家馬場，共計飼養309匹馬，動保處每季定期派員前往馬場訪視輔導，確保飼養環境衛生與生物安全，降低疫病發生風險，並媒合特約獸醫師提供專業醫療與防疫服務，全面守護馬匹與民眾健康。炭疽病、亨德拉病毒及立百病毒等馬匹疾病屬於人畜共通傳染病，雖台灣本土未出現案例，但仍應落實防疫管理，降低傳播風險。
獸醫師蕭火城表示，馬屬草食性動物，在自然環境中為被捕食者，靠敏銳的感知與防禦能力才能生存。因此與馬互動時，須特別留意其肢體語言，如耳朵、鼻孔、嘴巴與尾巴所傳達的情緒訊息。也提醒，馬匹視覺存在盲區，特別是正前方與正後方，這些地方是牠們最容易感到不安區域，接近時應避免突然動作，以確保人馬雙方安全，
