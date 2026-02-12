毛孩也要點燈過年 嘉義城隍廟、忠義十九公廟湧入點寵物平安燈飼主

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市國定古蹟城隍廟2023年底首推「寵物平安燈加贈主人光明燈」服務，引爆飼主熱烈迴響。圖／取自嘉義城隍廟臉書
嘉義市國定古蹟城隍廟2023年底首推「寵物平安燈加贈主人光明燈」服務，引爆飼主熱烈迴響。圖／取自嘉義城隍廟臉書

春節將至，點光明燈祈福傳統吹起「毛孩風」。嘉義市國定古蹟城隍廟2023年底首推「寵物平安燈加贈主人光明燈」服務，引爆飼主熱烈迴響，今年春節前累計點燈超過4千盞，寵物點燈人數年年攀升，廟宇祈福文化走入毛小孩生活。忠義十九公廟春節前同樣湧入為寵物點燈的飼主。

城隍廟推出買一送一方案，主角是寵物。飼主須先以1200元為寵物點平安燈，廟方再加送主人的光明燈。由於寵物被視為家庭成員，不少飼主特地為家中「寶貝」祈福保平安。廟方表示，點燈寵物種類多元，除了常見的狗、貓，還包括鸚鵡、鴨子、蟒蛇、蜜袋鼯、陸龜、睡鼠、兔子等，展現現代家庭與寵物之間深厚情感連結。

廟方指出，寵物沒有健保保障，一旦生病醫療費用高昂，飼主多希望提前為毛孩祈求健康平安。民眾可親臨櫃檯或透過官網辦理，春節前點燈數量已突破4千盞，反映毛孩經濟與寵物家庭化趨勢持續升溫。

另一頭，位於公明路與東門圓環的忠義十九公廟，春節前同樣湧入為寵物點燈的飼主。十九公廟建於清光緒年間，供奉18名義士與殉主忠犬。相傳義士與林爽文作戰遭伏擊，忠犬奔赴台南府城撞衙求援，見主人身亡後自盡殉主。乾隆皇帝感念其忠義，將諸羅城賜名「嘉義」，成為全台唯一由皇帝下詔命名的縣市，忠犬傳奇流傳至今。

不少寵物走失的飼主曾向十九公祈求協尋，尋回後打造金牌或金項鍊還願，增添靈驗故事。廟方提供寵物平安燈服務，需備妥寵物姓名、科別、出生或領養日及飼主基本資料，點燈人數增加，顯示信仰與寵物文化融合愈發緊密。

忠義十九公廟提供寵物平安燈點燈。記者魯永明／攝影
忠義十九公廟提供寵物平安燈點燈。記者魯永明／攝影

寵物 春節 城隍廟

